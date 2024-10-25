Вилка для секса? Сексологи высмеивают нелепые советы из женских журналов – будете долго смеяться!

А: Да! Такое возбудит не только партнера, но и ваших троих детей! А еще можно открыть все шторы и включить свет, чтобы порадовать не только домочадцев, но и соседей с прохожими. Главное — надеть фартук, чтобы любовные утехи не закончились ожогами.

А: Правда, загвоздка в том, что вы сами вряд ли возбудитесь, когда шипящее масло или горячий пар будут обжигать ваши чувствительные части тела... Безопасность на первом месте!

АВ: В начале отношений это может вдохновить партнера или быть полезным для женщин, которые не умеют готовить и инициируют сексуальный контакт, чтобы избежать приготовления ужина.

А: А потом лежи и жди, пока он конфеты жует... Может быть, так вам удастся соблазнить разве что голодного студента.

АВ: А почему конфеты, а не котлеты? Я бы предпочел что-нибудь сладкое на сосках, что можно было бы лизать. Положить на соски „Серенаду“, которую партнер возьмет губами, а потом несколько минут будет ее есть... Какое в этом удовольствие для женщины, разве что смотреть, как мужчина еду переваривает?.

Сделайте сладкий сюрприз: дождитесь партнера в постели голая, положив на соски две конфеты, которые он сможет взять губами.

А: Не забудьте предупредить мужчину, что это эротическая игра, и вы не собираетесь откусить ему язык в приступе голода!

АВ: Французский поцелуй может быть приятным, когда вы играете с языками друг друга, но сосание языка партнера, скорее всего, заставит его запутаться. Вряд ли язык вашего партнера окажется достаточно длинным, чтобы его можно было сосать.

Во время поцелуя пососите его язык, имитируя действия, которые вы бы делали с его пенисом.

Анонимный респондент (далее — А) : Для женщин это тоже будет невероятный опыт, особенно когда вода начнет выливаться через ноздри. Самое главное — не захлебнуться! Это совет о том, как покончить жизнь самоубийством, подавившись и членом, и газировкой.

Сексолог Артур Вавере (далее — АВ) : В любом случае, полоскать рот до и после орального секса — хорошая идея. Однако пузырьки воздуха в газированной воде не остаются во рту, и дополнительного удовольствия от газированной жидкости во время орального секса не будет.

Перед тем как доставить мужчине оральное удовольствие, сделайте глоток газированной минеральной воды — пузырьки воздуха будут щекотать головку и основание его члена, доставляя ему невероятное удовольствие...

Если у вас нет под рукой вибратора, воспользуйтесь смартфоном!

АВ: Чтобы позвонить партнеру и пригласить его в гости!

А: Автор этого совета когда-нибудь видел вибратор? Имеет ли он хоть малейшее представление о том, как он работает? Конечно, если почитать отчеты скорой помощи, видно, что люди в экстренных случаях пользуются чем угодно.

Совет мужчинам: сделайте из нее буррито! Заверните ее в простыню, чтобы она не могла пошевелить руками.

АВ: Любовные игры могут быть разными, почему бы и нет?.

А: Что это за кулинарные игры? Почему буррито, когда мумия подходит гораздо лучше? С какой целью это делать? Если под рукой нет наручников, значит, можно обойтись простыней?

Когда мужчина достигнет оргазма, аккуратно введите палец в его анус — большинству мужчин понравится такой сюрприз.

АВ: Возможно, так и есть, может быть, прямо перед эякуляцией. В анусе много рецепторов, которые становятся еще более чувствительными во время возбуждения. Такая манипуляция может усилить сексуальные ощущения партнера во время оргазма. Только нужно быть очень осторожным, чтобы ногтями ничего не поцарапать!.

А: Вы должны согласовать это со своим партнером до того, как это произойдет. Я думаю, и так всем понятно, почему об этом нужно предупреждать и почему такой сюрприз может получиться не таким уж приятным...

Намотайте нитку жемчуга на его член!

АВ: Это один из способов разнообразить стимуляцию пениса: обмотать вокруг него нитку жемчуга и мягко двигать ею. Существуют также насадки для пениса с похожим эффектом, так что удовольствие от интимного контакта может быть усилено для обоих партнеров.

Оберните ожерелье из конфет вокруг его члена и время от времени откусывайте карамельку во время орального секса — вы увидите, как он каждый раз вздрагивает от неожиданности!

АВ: Это довольно странное предложение — держать партнера в напряжении тем, что в любой момент ему могут откусить член.

А: Да, вы точно почувствуете, как мужчина вздрагивает! Большинство мужчин начинают нервничать, если рядом с их гениталиями появляются зубы. Если ваш возлюбленный лежит неподвижно, почти не дышит, а по его щеке катятся слезы, лучше прекратить эту игру.

А: Скажите, какого размера должен быть член и какого размера должны быть конфеты, чтобы можно было свободно засунуть их в рот и при этом время от времени откусывать?

Что говорит секс-эксперт Рита Ласмане? Ласмане, глядя на обширный список советов, только улыбается: „Что я могу сказать? Медиа должны что-то написать. Такие материалы появляются не потому, что какой-то особо изобретательный журналист делится своим опытом. Скорее всего, они все это собирают на просторах интернета“. По ее мнению, эти бессмысленные советы по улучшению любовных утех — одна большая путаница. „Эти предложения немного хаотичны, — скептически замечает она. — Они похожи на коктейль из различных аспектов сексуальной жизни — немного BDSM (бондаж, дисциплина, доминирование), хорошая доза орального секса и щепотка „пикантных“ советов“. Рита четко формулирует свою позицию: „Прочитав эти советы, я должна сразу сказать: секс бывает не только оральный“. Авторы советов забыли о главном: женщинам нужно больше ласки, нежности и любви. Современное общество, особенно молодежь, основывает свое представление о близости на стереотипах из медиа „каким должно быть сексуальное поведение“. Рита обращает внимание на еще один очень важный аспект: „Я понимаю, что порноиндустрия навязывает свои стандарты. Многие девушки видят это и думают, что так и должно быть“. Конечно, у людей есть разные фантазии. „Если партнеру приятно, когда в него тычут вилкой, пусть так и будет. Главное, чтобы он был счастлив, — добавляет она со смехом. — Чтобы воображение двигалось в правильном направлении, нужно развивать эту область мозга — читать, заниматься самообразованием. У каждого есть свои представления о том, что сексуально, и как этого достичь“.

Когда вы занимаетесь сексом в позе „по-собачьи“, наденьте на талию ремень, чтобы партнер мог держаться за него и направлять ваши движения.

АВ: Специфическое предложение. Может быть, тогда уж лучше с поводком и ремешком на шее? Наверняка найдутся те, для кого это будет дополнительным возбуждающим стимулом“.