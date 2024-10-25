Вилка для секса? Сексологи высмеивают нелепые советы из женских журналов – будете долго смеяться!
Не все советы — хорошие советы, и не все, что где-то написано, стоит принимать за чистую монету. Иногда над советами и рекомендациями остается только посмеяться. Предлагаем вам подборку советов из женских журналов, которые „помогут“ разнообразить вашу сексуальную жизнь. Журналы были отобраны авторами Delfi, а свое мнение о советах высказали сексолог Артур Вавере, секс-эксперт Рита Ласмане и анонимный респондент.
Также в списке „полезных“ предметов можно найти пончики, пищевую пленку, силиконовую кисточку и конфетные гирлянды.
Некоторые из советов эксперты даже сочли небезопасными.
Перед тем как доставить мужчине оральное удовольствие, сделайте глоток газированной минеральной воды — пузырьки воздуха будут щекотать головку и основание его члена, доставляя ему невероятное удовольствие...
Сексолог Артур Вавере (далее — АВ): В любом случае, полоскать рот до и после орального секса — хорошая идея. Однако пузырьки воздуха в газированной воде не остаются во рту, и дополнительного удовольствия от газированной жидкости во время орального секса не будет.
Анонимный респондент (далее — А): Для женщин это тоже будет невероятный опыт, особенно когда вода начнет выливаться через ноздри. Самое главное — не захлебнуться! Это совет о том, как покончить жизнь самоубийством, подавившись и членом, и газировкой.
Во время поцелуя пососите его язык, имитируя действия, которые вы бы делали с его пенисом.
АВ: Французский поцелуй может быть приятным, когда вы играете с языками друг друга, но сосание языка партнера, скорее всего, заставит его запутаться. Вряд ли язык вашего партнера окажется достаточно длинным, чтобы его можно было сосать.
А: Не забудьте предупредить мужчину, что это эротическая игра, и вы не собираетесь откусить ему язык в приступе голода!
Сделайте сладкий сюрприз: дождитесь партнера в постели голая, положив на соски две конфеты, которые он сможет взять губами.
АВ: А почему конфеты, а не котлеты? Я бы предпочел что-нибудь сладкое на сосках, что можно было бы лизать. Положить на соски „Серенаду“, которую партнер возьмет губами, а потом несколько минут будет ее есть... Какое в этом удовольствие для женщины, разве что смотреть, как мужчина еду переваривает?.
А: А потом лежи и жди, пока он конфеты жует... Может быть, так вам удастся соблазнить разве что голодного студента.
Готовьте ужин полуголой и увидите, как это его возбудит!
АВ: В начале отношений это может вдохновить партнера или быть полезным для женщин, которые не умеют готовить и инициируют сексуальный контакт, чтобы избежать приготовления ужина.
А: Правда, загвоздка в том, что вы сами вряд ли возбудитесь, когда шипящее масло или горячий пар будут обжигать ваши чувствительные части тела... Безопасность на первом месте!
А: Да! Такое возбудит не только партнера, но и ваших троих детей! А еще можно открыть все шторы и включить свет, чтобы порадовать не только домочадцев, но и соседей с прохожими. Главное — надеть фартук, чтобы любовные утехи не закончились ожогами.
Если у вас нет под рукой вибратора, воспользуйтесь смартфоном!
АВ: Чтобы позвонить партнеру и пригласить его в гости!
А: Автор этого совета когда-нибудь видел вибратор? Имеет ли он хоть малейшее представление о том, как он работает? Конечно, если почитать отчеты скорой помощи, видно, что люди в экстренных случаях пользуются чем угодно.
Совет мужчинам: сделайте из нее буррито! Заверните ее в простыню, чтобы она не могла пошевелить руками.
АВ: Любовные игры могут быть разными, почему бы и нет?.
А: Что это за кулинарные игры? Почему буррито, когда мумия подходит гораздо лучше? С какой целью это делать? Если под рукой нет наручников, значит, можно обойтись простыней?
Когда мужчина достигнет оргазма, аккуратно введите палец в его анус — большинству мужчин понравится такой сюрприз.
АВ: Возможно, так и есть, может быть, прямо перед эякуляцией. В анусе много рецепторов, которые становятся еще более чувствительными во время возбуждения. Такая манипуляция может усилить сексуальные ощущения партнера во время оргазма. Только нужно быть очень осторожным, чтобы ногтями ничего не поцарапать!.
А: Вы должны согласовать это со своим партнером до того, как это произойдет. Я думаю, и так всем понятно, почему об этом нужно предупреждать и почему такой сюрприз может получиться не таким уж приятным...
Намотайте нитку жемчуга на его член!
АВ: Это один из способов разнообразить стимуляцию пениса: обмотать вокруг него нитку жемчуга и мягко двигать ею. Существуют также насадки для пениса с похожим эффектом, так что удовольствие от интимного контакта может быть усилено для обоих партнеров.
Оберните ожерелье из конфет вокруг его члена и время от времени откусывайте карамельку во время орального секса — вы увидите, как он каждый раз вздрагивает от неожиданности!
АВ: Это довольно странное предложение — держать партнера в напряжении тем, что в любой момент ему могут откусить член.
А: Да, вы точно почувствуете, как мужчина вздрагивает! Большинство мужчин начинают нервничать, если рядом с их гениталиями появляются зубы. Если ваш возлюбленный лежит неподвижно, почти не дышит, а по его щеке катятся слезы, лучше прекратить эту игру.
А: Скажите, какого размера должен быть член и какого размера должны быть конфеты, чтобы можно было свободно засунуть их в рот и при этом время от времени откусывать?
Когда вы занимаетесь сексом в позе „по-собачьи“, наденьте на талию ремень, чтобы партнер мог держаться за него и направлять ваши движения.
АВ: Специфическое предложение. Может быть, тогда уж лучше с поводком и ремешком на шее? Наверняка найдутся те, для кого это будет дополнительным возбуждающим стимулом“.
А: Да, без ремня на талии эта миссия невыполнима!
Измените мелодию звонка на телефоне своего возлюбленного на свое сообщение, произнесенное сексуальным, чарующим голосом: „Ты хочешь меня сегодня?“. Заставьте его думать о вас каждый раз, когда ему кто-то звонит.
АВ: Довольно детский способ выставить партнера дураком. Думаю, после первого звонка сигнал будет изменен. Но подросткам это может понравиться.
А: О вас подумает не только он, но и дюжина коллег, сидящих с ним в одном открытом офисе. А еще родители и друзья.
Возьмите вилку и ткните ею в его тело партнера. Не сильно, но настолько, чтобы было больно...
АВ: Это из BDSM. Тем, кто такое практикует, это может понравится. Но при первом контакте мужчина может подумать, что встретил каннибала...
А: Может быть, стоит вспомнить, почему мы не используем острые предметы вблизи гениталий. Ни своих, ни чужих...
Не хотите его потерять? Освойте технику „глубокого горла“ и он никогда от вас не уйдет!
АВ: Техника — это неплохо, но разве люди встречаются только для орального секса? И надо учитывать, что есть мужчины, у которых оральный секс не вызывает никаких особых ощущений... А есть и те, кто даже не может во время него достичь оргазма....
А: Теперь журналы с советами могут уйти на покой, ведь тайна, почему распадаются браки, раскрыта. Конечно, хороший минет — это главное, что удерживает мужчину в отношениях…
Проведите вилкой по коже партнера, закусите мороженым, чтобы охладить рот, а затем порадуйте любовника минетом.
АВ: Делая минет, разумнее взять в рот кубик льда, так как он дольше сохранит ощущение прохлады. Игры с вилкой больше подходят для любителей BDSM.
А: Как сексуально выглядит женщина, стоящая в дверях своей спальни с вилкой в одной руке и мороженым в другой. Понятно, что смена температуры вызывает другие и, возможно, более сильные ощущения, но... мороженое? Может, лучше пить воду со льдом, если уж так хочется разнообразить ощущения. А для чего нужна вилка?
Рассыпьте на полу песок и занимайтесь с ним любовью, как будто вы отдыхаете на тропическом пляже.
АВ: Заниматься сексом на песке довольно рискованно. Песчинки попадают на пенис и во влагалище и могут вызвать повреждение слизистой оболочки, воспаление и так далее.
А: Замечательное предложение. Попа, полная песка, — мечта любого любовника! Если вы хотите секс на пляже, идите на пляж. В Латвии очень длинная береговая линия, поэтому легко найти место, где не будет посторонних глаз. Вам не придется тащить домой песок и убираться после. Возможно, так вы поймете, что во время секса песок — не лучшая идея.
Заморозьте виноград и сделайте ему минет, держа ледяные ягоды во рту.
АВ: Это может быть приятно, но было бы безопаснее с кубиком льда, потому что человек, делающий минет, может случайно подавиться виноградной кожицей.
А: Отличный план того, как подавиться и умереть.
Двигайте его пенисом, как джойстиком — вверх, вниз, из стороны в сторону.
АВ: Утренняя зарядка для пениса?
А: Еще можно имитировать переключение передач в автомобиле и двигать пенисом, как рычагом коробки передач. Любители автомобилей оценят!
Возьмите в горсть его яички и потрясите ими, будто собираетесь бросить игральные кости.
АВ: Дело вкуса. Чуть сожмешь, и он начнет выть от боли...
А: Замечательный совет для новичка в азартных играх! Тем, кто любит цирк, могу посоветовать жонглирование яичками.
Обвяжите шелковый галстук вокруг члена, а затем водите тканью вверх и вниз.
АВ: Как и с ниткой жемчуга, вы можете получить приятные ощущения, но будет ли галстук пригоден для использования после?
А: У скольких людей дома есть шелковые галстуки, которые они ежедневно используют для сексуальных игр?
Во время минета наденьте резинку для волос на его член.
АВ: Это тоже игра на любителя. Для этого подходят эрекционные кольца, но можно использовать и более толстые резинки для волос. Понравится ли это вашему партнеру — очень индивидуальный вопрос.
А: Лучше использовать эрекционное кольцо. Это безопаснее, не слишком туго и более гигиенично. Я считаю, что в сексуальных играх лучше использовать предназначенные для этого инструменты, а не рисковать травмами и инфекциями.
Когда мужчина эякулирует, положите ему под нос щепотку молотого перца — чихание похоже на оргазм, что усилит удовольствие.
АВ: И смажьте его анус скипидаром!
А: Я бы рекомендовал не останавливаться на перце, а держать коллекцию специй у кровати, чтобы время от времени пробовать что-то новое. Как вы уже поняли, заниматься любовью стоит на кухне, потому что здесь все под рукой — специи, вилки, сладости, мороженое и замороженные ягоды. Да, вам придется взять с собой жемчуг и галстук. Когда вы вернетесь домой с вечеринки, броситесь полуголой на кухню, чтобы приготовить поздний ужин, возбудитесь в процессе, съедите все конфеты, виноград и мороженое, испачкаете вилки, выпьете всю воду, потеряете где-то жемчуг и шелковый галстук, будет самое время достать молотый перец.
Сделай ей куннилингус, пока у тебя во рту еда.
АВ: Довольно мучительная пытка, кто получает от нее удовольствие?
А: Почему не уточняется, какая именно еда? Получается, женщина должна есть калорийные сладости, которые ей, возможно, даже не нравятся, а мужчине во время секса можно есть шашлыки и стейки? Жареная рыба — это именно то, чего каждая женщина хочет на своей вульве...
Попросите его завернуть вас в пищевую пленку и ласкать через нее. Это потрясающее удовольствие!
АВ: Боюсь, после такого партнер может сбежать.
АВ: Боюсь, после такого партнер может сбежать.
АВ: ...которые во время секса могут быть случайно проглочены партнером.
А: Без кристаллов мужчина точно не заметит вашу грудь!
Наденьте на член пончик и лакомьтесь им во время минета.
АВ: Рекомендуется после работы, когда женщина голодна. Переваривать что-то и сосать член — это, пожалуй, самое глупое предложение.
А: Нельзя не заметить, что этот человек очень реалистично оценил размер пениса среднестатистического мужчины.
Попросите мужчину надеть презерватив на рожок мороженого и использовать его вместо фаллоимитатора.
АВ: Вряд ли это будет разумно, особенно если рожок мороженого сделан из хрупкой вафли. Тогда лучше взять огурец и использовать его вместо фаллоимитатора, если у мужчины нет члена.
А: Сомневаюсь, что презерватив, полный крошек от вафли, можно использовать в качестве фаллоимитатора.
Сходите на кухню и возьмите силиконовую кисточку — пусть он погладит ею вашу грудь и клитор.
АВ: Почему женщина не может сделать это сама? Было бы приятнее делать это перышком. Но, раз такое дело, можно и туалетным ершиком...
А: Купите себе силиконовую кисточку для секса! Кухня — Мекка любовных наслаждений!