25.10.2024, 18:00
Красавица снова свободна! Кристина Пяртельпоэг нашла неожиданное лекарство для разбитого сердца: „Мне нужен был кто-то беспристрастный“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кристина Пяртельпоэг рассказала, что недавно нашла лекарство для своего разбитого сердца в неожиданном месте. „Я уже все уши прожужжала своим подружкам“, - усмехнулась блогерка, рассказывая о своих отношениях в утренней программе на радио Sky Plus.
„Я сказала, мол можешь помочь, у меня сердце разбито. У меня проблема“, - рассмеялась Кристина, которая решила отправить переписки со своим бывшим возлюбленным искусственному интеллекту для анализа.
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