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25.10.2024, 18:00

Красавица снова свободна! Кристина Пяртельпоэг нашла неожиданное лекарство для разбитого сердца: „Мне нужен был кто-то беспристрастный“

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Кристина Пяртельпоэг
Кристина Пяртельпоэг
ФОТО: Tiina Annamaa | Delfi Meedia

Кристина Пяртельпоэг рассказала, что недавно нашла лекарство для своего разбитого сердца в неожиданном месте. „Я уже все уши прожужжала своим подружкам“, - усмехнулась блогерка, рассказывая о своих отношениях в утренней программе на радио Sky Plus.

„Я сказала, мол можешь помочь, у меня сердце разбито. У меня проблема“, - рассмеялась Кристина, которая решила отправить переписки со своим бывшим возлюбленным искусственному интеллекту для анализа.

„Это определенно сложная ситуация, особенно когда казалось, что отношения складываются хорошо, а потом внезапно все поменялось. Из его сообщения можно было понять, что он разбирается со своими чувствами и личными проблемами“, - зачитала Кристина часть отзыва, полученного от искусственного интеллекта.

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