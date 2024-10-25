Красавица снова свободна! Кристина Пяртельпоэг нашла неожиданное лекарство для разбитого сердца: „Мне нужен был кто-то беспристрастный“

„Я сказала, мол можешь помочь, у меня сердце разбито. У меня проблема“, - рассмеялась Кристина, которая решила отправить переписки со своим бывшим возлюбленным искусственному интеллекту для анализа.

„Это определенно сложная ситуация, особенно когда казалось, что отношения складываются хорошо, а потом внезапно все поменялось. Из его сообщения можно было понять, что он разбирается со своими чувствами и личными проблемами“, - зачитала Кристина часть отзыва, полученного от искусственного интеллекта.