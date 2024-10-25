ВИДЕО | Узнаете Таллинн? Вышел первый трейлер голливудского сериала „Агентство“, который снимали в Эстонии

Несмотря на то что последние съемки прошли в Эстонии всего месяц назад, усердные редакторы уже завершили работу над первым трейлером к сериалу. В двухминутном видеоролике можно увидеть несколько эстонских локаций, включая, конечно же, Лаагна теэ в Ласнамяэ, которую мы также видели в фильме Кристофера Нолана “Довод“.

Шпионский триллер „Агентство“ рассказывает о подготовке и наставничестве секретных агентов. Шпионы живут под чужим именем во враждебной стране, внедряются в общество и начинают делиться секретной информацией, сообщается на странице сериала в Википедии.

Главного героя, секретного агента Мартиана, играет Майкл Фассбендер (во французской версии ту же роль исполнял Матье Кассовиц, персонажа которого звали Малотру). Боско играет Ричард Гир, а главная роль отведена Джеффри Райту (все вышеперечисленные появятся в 10-й части). В одной из частей можно будет увидеть Джоди Тернер-Смит.

Режиссером первых двух частей является Джо Райт, снявший такие фильмы, как „Гордость и предубеждение“, „Искупление“ и „Тёмные времена“. Продюсер сериала — компания Джорджа Клуни и Гранта Хеслова Smokehouse Pictures. Сериал снимается в Лондоне, а также в нескольких других странах, включая Эстонию.

Ожидается, что „Агентство“ появится на Paramount+ в конце 2024 года.

Кадры со съемок сериала в Ласнамяэ:

Съемки сериала в центре Таллинна:

Съемки перед отелем Hilton: