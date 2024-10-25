ФОТО | В Таллинне прошел Фестиваль устриц. Что можно было получить за билет в 25 евро?

В солнечную октябрьскую субботу любители устриц стеклись в Котел культуры - на фестивале было действительно очень много народу, так что местами было даже не протолкнуться. Вход на мероприятие был, естественно, платным и при этом не особо дешевым - на предпродаже билеты можно было приобрести за 19 евро, а в день мероприятия - за 25.

Вместе с билетом каждый посетитель получал приветственный напиток на выбор - алкогольное или безалкогольное игристое - и одну устрицу на входе. Устрица была не самых крупных размеров и на вкус, хоть и приятная, но самая что ни на есть обычная.

Все остальное, а именно более 35 различных сортов устриц из Франции, Ирландии, Нидерландов и Португалии и более 6000 устриц, которые можно съесть, а также сашими и широкий выбор вин, которые идеально гармонируют с устрицами, посетители могли приобрести за дополнительные деньги, рассчитавшись на месте.

Естественно, бонусом было то, что все виды устриц были в одном месте, поэтому можно было сразу взять несколько различных сортов, сравнить их вкусы, а также узнать побольше про каждый из них, тогда как в ресторанах чаще всего выбор устриц довольно ограничен. Кроме того, цены на моллюсков были довольно приятные и начинались от трех евро.

В течение дня также проходили увлекательные тренинги на главной сцене, которые были открыты для всех и касались устриц. Кроме того, в учебном зале посетители могли попасть на платные тренинги.

Несмотря на то, что за времяпрепровождение и наслаждение устрицами на фестивале нужно было в итоге выложить несколько десятков евро, кажется, гурманы явно остались довольны - посетители оживленно общались и участвовали в тренингах, а на из тарелках было полно устриц. Еще бы, ведь возможность попробовать столько различных сортов устриц выпадает лишь раз в год.