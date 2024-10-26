"Маленький принц“ за огромные деньги. Редкая копия шедевра Сент-Экзюпери продается за $1,25 млн

Сант-Экзюпери создал этот экземпляр „Маленького принца“ в Нью-Йорке, куда он переехал после поражения французских войск в битве с нацистами. Свою самую известную повесть он написал в США, и она была издана в 1943 году.

Летом 1944 года писатель, служивший военным пилотом, не вернулся из боевого вылета, который он совершал на юге Франции, пишет BBC News Русская служба.

„Получить в распоряжение отпечатанную на машинке рукопись — это невероятно редкое событие“, — говорит Сэмми Джей представитель компании Peter Harrington Rare Books, которая продает книгу.

Сант-Экзюпери написал свою легендарную повесть от руки — и этот манускрипт находится в Нью-Йорке. Он также отпечатал три копии „Маленького принца“ на машинке: две из них он подарил своим друзьям (они хранятся во Франции и США), а на третьей „не было дарственной надписи, и ее никому не дарили“, рассказал Сэмми Джей в интервью Би-би-си.

По словам эксперта, этот третий экземпляр „много десятилетий“ находился в частной коллекции во Франции и стал единственным из трех, который выставляется на продажу.

Компания Peter Harrington Rare Books приобрела книгу в начале 2024 года и с тех пор изучала ее. По словам представителей компании, на обложке имеются следы от потушенных сигарет, а на страницах есть сделанные от руки пометки автора и аннотации.

Помимо прочего, в этой рукописи, вероятно, впервые появилась одна из самых знаменитых строк из „Маленького принца“: „Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь“.

Книга продается вместе с двумя эскизами, один из которых был ранним вариантом изображения Маленького Принца, вошедшего в опубликованную повесть, пишет BBC News Русская служба.

„Маленький принц“ — одна из самых известных книг ХХ века, в ней рассказывается о пилоте, который совершил вынужденную посадку в пустыне и встретил там мальчика с другой планеты, посещающего Землю.