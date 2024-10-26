ВИДЕО | Кейт Буш выпустила пронзительный мультфильм и хочет вернуться к созданию музыки

Кейт Буш относится к тем артистам, увидеть которых на сцене - настоящая удача. За свою долгую карьеру она дала всего один концертный тур - в 1979 году. В 2014 у певицы была небольшая серия концертов в Лондоне - и после этого она снова исчезла из публичного пространства.

Последняя студийная пластинка певицы, меланхоличный альбом 50 Words for Snow, вышла в 2011 году. С тех пор она выпускала только концертные альбомы и сборники.

Она крайне редко общается со СМИ, но недавно побывала в программе Today на BBC Radio 4, где заявила, что очень хочет начать работу над новой музыкой. По словам Буш, у нее много идей, которые она хотела бы воплотить в жизнь: „Прошло так много времени, я очень хочу вернуться в это творческое пространство. Особенно в последний год я почувствовала, что действительно готова начать делать что-то новое“.

Певица также рассказала о своей анимационной короткометражке, которую она написала и сняла, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от войны. Черно-белый четырехминутный мультфильм под названием „Маленькая землеройка“ (Little Shrew) снят на музыку песни Snowflake из последнего альбома.

„Я начала работать над ним пару лет назад, это было вскоре после начала украинской войны, это было таким шоком для всех нас, - говорит Буш. - Я просто почувствовала, что хочу сделать небольшой мультфильм, в котором бы изначально участвовала маленькая девочка. Это была идея о детях, оказавшихся на войне. Я хотела привлечь внимание к тому, как ужасно это для детей.

Я придумала идею для раскадровки и почувствовала, что люди будут больше сопереживать маленькому существу, а не человеку. Поэтому я придумала, что это будет маленькая землеройка.

Думаю, что война ужасна для всех, особенно для мирных жителей, они так уязвимы. Но для ребенка это просто невообразимо страшно.

Все мы переживаем очень трудные времена, мрачные времена, в какой-то степени все просто измотаны. Мы пережили пандемию, это был огромный шок. Нам казалось, что, когда все закончится, мы сможем начать жить нормальной жизнью, но на самом деле ситуация переходит из одной в другую, и все время вспыхивают новые войны“.