ВИДЕО | Кейт Буш выпустила пронзительный мультфильм и хочет вернуться к созданию музыки

Последняя студийная пластинка певицы, меланхоличный альбом 50 Words for Snow, вышла в 2011 году. С тех пор она выпускала только концертные альбомы и сборники.

Певица также рассказала о своей анимационной короткометражке, которую она написала и сняла, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от войны. Черно-белый четырехминутный мультфильм под названием „Маленькая землеройка“ (Little Shrew) снят на музыку песни Snowflake из последнего альбома.

Кейт Буш прославилась в 1978 году после выхода дебютного альбома The Kick Inside. В разные периоды она по личным причинам устраивала себе годы „затворничества“, именно поэтому считается, что попасть на одно из ее редких выступлений - большая удача. Так, в 2014 году около 80 тысяч билетов на серию из 22 концертов в Лондоне были раскуплены за 15 минут. В 2022 году ее хит 1985 года Running Up That Hill вернулся в чарты, благодаря тому, что песня прозвучала в саундтреке четвертого сезона сериала „Очень странные дела“.