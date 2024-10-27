ABBA, The Cure и Radiohead подписали заявление против использования авторских работ для обучения ИИ

Музыканты, актеры и авторы подписали письмо, в котором предостерегают от использования их творчества в качестве источника для инструментов искусственного интеллекта, которые могут создавать синтетические изображения, музыку и произведения после обучения на огромных массивах работ, созданных людьми.

„Нелицензионное использование творческих работ для обучения генеративного ИИ представляет собой серьезную и несправедливую угрозу для средств к существованию людей, создавших эти работы, и не должно быть разрешено“, - говорится в заявлении.

Заявление подписали не только музыканты, но и писатели, в том числе нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, Эмма Донохью, Иэн Рэнкин, Джеймс Паттерсон, Тед Чан и Джоанн Харрис, а также актеры Джулианна Мур, Кевин Бейкон, Розарио Доусон и Кейт Маккиннон.

После публикации заявления исполнительный директор Ассоциации независимой музыки Джи Дэви прокомментировала: „Чтобы получить пользу ИИ для творчества, мы призываем политиков не упускать из виду необходимость надежной защиты авторских прав. Это жизненно важно для обеспечения здорового будущего для тех, кто создает, инвестирует и выпускает музыку в разных жанрах и во всех сообществах, регионах и странах“.

Это заявление продолжает противостояние между творческим миром и технологическими компаниями по поводу использования авторских работ для обучения моделей искусственного интеллекта. Несколько артистов уже высказались по поводу использования искусственного интеллекта в своих областях, в том числе Ник Кейв, который ранее назвал написание песен с помощью ИИ „гротескной насмешкой над тем, что значит быть человеком“ и назвал влияние искусственного интеллекта в музыке „невероятно тревожным“.