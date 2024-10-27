ABBA, The Cure и Radiohead подписали заявление против использования авторских работ для обучения ИИ
Тысячи артистов, включая музыкантов ABBA, The Cure и Radiohead, подписали письмо с протестом против использования авторских произведений для обучения инструментов искусственного интеллекта. Среди 13,5 тысяч подписавших также композиторы, писатели и актеры.
Музыканты, актеры и авторы подписали письмо, в котором предостерегают от использования их творчества в качестве источника для инструментов искусственного интеллекта, которые могут создавать синтетические изображения, музыку и произведения после обучения на огромных массивах работ, созданных людьми.
„Нелицензионное использование творческих работ для обучения генеративного ИИ представляет собой серьезную и несправедливую угрозу для средств к существованию людей, создавших эти работы, и не должно быть разрешено“, - говорится в заявлении.
Заявление подписали не только музыканты, но и писатели, в том числе нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, Эмма Донохью, Иэн Рэнкин, Джеймс Паттерсон, Тед Чан и Джоанн Харрис, а также актеры Джулианна Мур, Кевин Бейкон, Розарио Доусон и Кейт Маккиннон.
После публикации заявления исполнительный директор Ассоциации независимой музыки Джи Дэви прокомментировала: „Чтобы получить пользу ИИ для творчества, мы призываем политиков не упускать из виду необходимость надежной защиты авторских прав. Это жизненно важно для обеспечения здорового будущего для тех, кто создает, инвестирует и выпускает музыку в разных жанрах и во всех сообществах, регионах и странах“.
Это заявление продолжает противостояние между творческим миром и технологическими компаниями по поводу использования авторских работ для обучения моделей искусственного интеллекта. Несколько артистов уже высказались по поводу использования искусственного интеллекта в своих областях, в том числе Ник Кейв, который ранее назвал написание песен с помощью ИИ „гротескной насмешкой над тем, что значит быть человеком“ и назвал влияние искусственного интеллекта в музыке „невероятно тревожным“.
Ранее в этом году более 200 артистов, включая Стиви Уандера, Билли Айлиш, Ники Минаж, R.E.M., а также семьи Боба Марли и Фрэнка Синатры, написали открытое письмо, представленное некоммерческой организацией Artist Rights Alliance, в котором призвали технологические компании, разработчиков, цифровые музыкальные сервисы и платформы искусственного интеллекта прекратить использовать ИИ „для ущемления и обесценивания прав людей-артистов“.
„Не заблуждайтесь: мы считаем, что при ответственном использовании искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для развития человеческого творчества и позволяет создавать и развивать новые и захватывающие возможности для поклонников музыки во всем мире. К сожалению, некоторые платформы и разработчики используют ИИ, чтобы саботировать творчество и подрывать позиции артистов, авторов песен, музыкантов и правообладателей, - говорится в письме. - При безответственном использовании ИИ представляет собой огромную угрозу для нашей способности защищать нашу частную жизнь, наши личности, нашу музыку и наши средства к существованию. Это нападение на человеческое творчество должно быть остановлено. Мы должны защититься от хищнического использования искусственного интеллекта для кражи голосов и образов профессиональных артистов, нарушения прав авторов и разрушения музыкальной экосистемы“.
Однако не все музыканты выступают против использования искусственного интеллекта в музыкальной индустрии.
Певица и музыкант Граймс считает, что потоковые сервисы, такие как Spotify, должны иметь подборку композиций, созданных искусственным интеллектом, и даже призвала поклонников использовать ее голос, пообещав разделить роялти за успешные треки. Диджей Дэвид Гетта - еще одно громкое имя, поддерживающее использование ИИ в музыке, а легендарный Найл Роджерс сказал Euronews Culture, что использование вокала, созданного ИИ, для копирования чужого звучания „ужасно“, но использование ИИ для „художественного самовыражения и создания лучшей музыки - это фантастика“.