Робот в качестве дирижера: Дрезденский оркестр провёл оригинальный эксперимент
В честь своего 25-летия Дрезденский оркестр исполнил в субботу „Robot Symphony“ - специально написанную по случаю музыку. Музыкантами дирижировал - причём тремя руками - специально запрограммированный для исполнения части программы робот, пишет Euronews.
„Поверить алгеброй гармонию“ - решился Дрезденский симфонический оркестр, представив на суд публики оригинальный эксперимент.
В честь своего 25-летия оркестр исполнил в субботу „Robot Symphony“ - специально написанную по случаю музыку. Оркестром дирижировал - причём тремя руками - специально запрограммированный для исполнения части программы робот.
Мы не собираемся заменять дирижёра. Я убеждён, что человек всегда сделает это лучше, и потом нельзя сбрасывать со счетов репетиционную работу, мимику. Если бы, например, мы играли Бетховена, такой робот не понадобился бы, это просто бессмысленно. Но если произведение построено на том, что оркестр играет на разных скоростях, в разных ритмах, тогда это имеет смысл. Такого нет больше нигде в мире
Как подчеркнул Тобиас Спенс, разработчик из Технического университета Дрездена, „для данной композиции мы быстро достигли пределов робота. Нужны были быстрые, резкие движения, невероятно энергичные и интенсивные. Нам пришлось много поработать, чтобы всё выглядело хорошо и было выполнимо для робота“.
Что касается музыкантов, то, по признанию одного из них, это был „безжалостный опыт: робот никого не ждал, работал как машина“.