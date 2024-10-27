Робот в качестве дирижера: Дрезденский оркестр провёл оригинальный эксперимент

Мы не собираемся заменять дирижёра. Я убеждён, что человек всегда сделает это лучше, и потом нельзя сбрасывать со счетов репетиционную работу, мимику. Если бы, например, мы играли Бетховена, такой робот не понадобился бы, это просто бессмысленно. Но если произведение построено на том, что оркестр играет на разных скоростях, в разных ритмах, тогда это имеет смысл. Такого нет больше нигде в мире