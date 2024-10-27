"Теперь ты счастлива?“ Это пишут в соцсетях бывшей девушке погибшего участника One Direction Лиама Пейна. Почему ее винят в смерти певца?

Самые популярные комментарии под последним постом в инстаграме Генри такие: „Ты довольна теперь? Посмотри, что ты натворила“ и „Теперь ты счастлива? Лиам не заслуживал такого конца“.

Певца Лиама Пейна нашли мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе 16 октября. Полиция установила, что музыкант упал с балкона своего номера на третьем этаже во внутренний двор отеля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Предположительно, он сам выпрыгнул из окна. По сведениям СМИ, в его крови обнаружили так называемый розовый кокаин — наркотический коктейль, содержащий кетамин, экстази, метамфетамин и крэк. Однако официально результаты токсикологической экспертизы еще не представлены. Пейн ранее признавался, что борется с алкогольной зависимостью. Ему был 31 год.

Музыкант находился в Аргентине со своей девушкой Кейт Кэссиди. Она уехала из Буэнос-Айреса за два дня до смерти Пейна. Спустя неделю после гибели певца Кэссиди опубликовала пост в инстаграме, в котором сказала, что со смертью Пейна она „потеряла лучшую часть себя“. По ее словам, в следующем году они с Пейном планировали пожениться.

Это заявление наряду с соболезнованиями также вызвало возмущение фанатов Пейна, которые стали обвинять Кэссиди в том, что она оставила его одного незадолго до смерти.

Однако еще больше поклонники One Direction ополчились на бывшую девушку Пейна Майю Генри. Пейн и Генри встречались с 2019 года. В 2020-м они обручились, однако на следующий год разошлись и расторгли помолвку. В 2022-м пара помирилась и ненадолго вновь сошлась, но к маю того же года окончательно рассталась. В интервью Генри признавалась, что ее роман с Пейном не был „сказкой“.