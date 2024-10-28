28.10.2024, 09:00
ФОТО | Самая горячая вечеринка в Таллинне: народ отжигал на Retro Express под группу 2 Quick Start
ФОТО: | @rkooskora
Серия вечеринок Retro Express разогрела Котел культуры. 19 октября хедлайнером вечера стала группа 2 Quick Start. Смотрите в галерее, как прошел зажигательный концерт группы и как веселились зрители!
Со сцены прозвучали легендарные хиты трех десятилетий, и зрители получили по-настоящему яркое впечатление от концерта.
На больших LED-экранах крутили самые горячие ретро-видео.
Тем, кто пропустил Retro Express в этот раз, не стоит расстраиваться. Следующий Retro Express состоится 14 декабря в Котле культуры. На этот раз зажжет группа Smilers.