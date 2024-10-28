Звезда боевиков Лиам Нисон объявил о завершении карьеры: „Зрителей не обманешь“

72-летний Лиам, который начал свою карьеру на театральных сценах Белфаста, официально подтвердил свои планы уйти из боевиков. Звезда экшенов „Заложница“, „Звездные войны“ и „Серый“ намекнул, что последний фильм с его участием выйдет в следующем году, пишет Daily Mail.

Артист признает, что он уже не в состоянии выполнять все трюки и сниматься в сложных сценах без помощи каскадеров. Он отмечает, что не хочет обманывать поклонников и делать вид будто бы еще у него есть силы играть роли, как раньше.

„Мне 72 года, и в какой-то момент это должно прекратиться. Зрителей не обманешь. Я не хочу, чтобы Марк (его дублер Марк Ванселоу - УНИАН) участвовал в моих боевых сценах за меня“, - сказал Нисон.

Знаменитость не раскрыл, когда точно планирует уйти из кино, но намекнул, что это произойдет в 2025 году. Сейчас актер работает над перезапуском ленты „Голый пистолет“. Вероятно, именно этот фильм станет последним в его карьере.

„Возможно, в конце следующего года. Думаю, это все“, - заявил Лиам.

В ноябре этого года состоится премьера картины „Прощение“, главную роль в которой сыграл Нисон. Он исполнил роль стареющего гангстера, который пытается воссоединиться со своими детьми и искупить прошлые ошибки.

Лиам стал популярным благодаря своей роли в фильме „Список Шиндлера“ Стивена Спилберга, где он сыграл главного героя, Оскара Шиндлера. Он также известен по экшн-фильму „Заложница“. Нисон снимался во многих разноплановых фильмах, включая „Бэтмен: Начало“ и „Звездные войны: Скрытая угроза“. Он посвятил кино более 40 лет своей жизни. Актер был номинирован на премию „Оскар“, „Золотой глобус“, BAFTA и получил награду „Сатурн“.