28.10.2024, 12:00
Блогерке Маллукас любимый сделал предложение руки и сердца: „Не ожидала, что обручусь в одних трусах“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу Маллукас или Маллу Марианн Трейманн (34) объявила в своем блоге, что она и ее партнер Томас Легрант (38) помолвлены.
Блогерка рассказала своим подписчикам, как выглядел этот волшебный день. Она со своей подругой-блогеркой Кристиной Пяртельпоэг только что закончили вести вечер встреч своего подкаста в Финляндии, когда Маллукас захотела отдохнуть в гостиничном номере. В номере же ее ждали цветы от любимого человека.
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