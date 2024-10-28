Блогерке Маллукас любимый сделал предложение руки и сердца: „Не ожидала, что обручусь в одних трусах“

Блогерка рассказала своим подписчикам, как выглядел этот волшебный день. Она со своей подругой-блогеркой Кристиной Пяртельпоэг только что закончили вести вечер встреч своего подкаста в Финляндии, когда Маллукас захотела отдохнуть в гостиничном номере. В номере же ее ждали цветы от любимого человека.

„Цветы меня растрогали и я, как обычно делаю, тут же сорвала с себя платье и лежала на кровати в одних трусиках, как вдруг раздался стук в дверь“, - описывает она. Блогерка подумала, что это кто-то из тех, кто присутствовал на вечере встреч, но, к удивлению, это оказался ее спутник жизни Томас.