„Найди работу“. Певица Лили Аллен зарабатывает на Only Fans снимками своих ног больше, чем музыкой

Несколько дней назад артистка опубликовала в Х ссылку на свой профиль в Only Fans, где зарегистрировалась этим летом. Один из комментаторов написал: „Представьте, быть одной из крупнейших поп-звезд в Европе и опуститься до такого“. Другой подписчик посоветовал ей найти работу.

На что Аллен ответила: „Представьте, быть артисткой, которую ежемесячно слушают 8 миллионов человек на Spotify, но зарабатывать больше денег благодаря тысяче, подписавшихся на фотографии ее ног. Не надо ненавидеть игрока, ненавидьте игру“.

В комментариях нашлись как те, кто защищает певицу, так и противники подобных заработков.

Портал новостей развлекательной индустрии Pop Crave припомнил статью из Billboard, где утверждалось, что Аллен зарабатывает на Spotify более 4 тысяч долларов ежедневно - в год это получается 1,4 миллиона. При этом надо помнить, что артисту из этой суммы достается совсем немного, остальное уходит издателям, владельцам авторских прав и организациям по защите авторских прав.

Аллен отмечает, что эти данные могут вводить в заблуждение и она „недостаточно умна, чтобы объяснить, как получается, что я получаю лишь крошечный процент от того, что здесь указано. Вам просто придется поверить мне, что неолиберальный капитализм не заботится, чтобы работа артистов оплачивалась“.