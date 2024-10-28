Рекорд Гиннесса установлен! Новоиспеченный рекордсмен Март Сандер провел вечер в полицейском участке

Однако вечером в пятницу радость от рекорда сменилась тревогой: в поезде по дороге в аэропорт у оператора украли багаж. „К сожалению, вор украл именно этот рюкзак, а не мой“, - говорит Сандер. „В моем не было бы ничего ценного!“

С помощью Посольства Эстонии проездной документ был восстановлен, но полиция практически не проявила никакой активности. „Мы сказали, что нужно быстро проверить камеры наблюдения в поезде, но никто, похоже, не знал, в чьей компетенции это сделать“, - говорит Сандер.

„Нас так и бросили, хотя устройство слежения на ноутбуке оператора первые полчаса показывало, что сумка находится в доме, где работает реабилитационный центр для наркоманов“, - вспоминает режиссер.