В кинотеатре Sõprus Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов

Артемий Троицкий — основатель нескольких музыкальных лейблов („Прибой“, Zenith, Zakat) и независимой музыкальной премии „Степной волк“ (2008—2014). Один из первых популяризаторов советской музыкальной культуры на Западе и организатор заграничных гастролей групп „АВИА“, „Звуки Му“, „Игры“, „Телевизор“, „Браво“ в 1980-х годах. Автор книги Back in the USSR. The True Story of Rock in Russia (1987) („Обратно в СССР. Правдивая история рока в России“), в которой впервые описывалась история русского рока. В СССР книга вышла в 1991 году под названием „Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…“.