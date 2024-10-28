В кинотеатре Sõprus Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов

Подобно тому как в истории советского нонконформизма была карта знаковых точек притяжения андеграундных художников — от сквота до комнаты в коммунальной квартире, музыкальная культура также формировалась внутри или вокруг конкретного места: рок-клуба, дома культуры, той самой улицы и даже территорий за чертой Москвы и Ленинграда.

Артемий Троицкий — журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, ведущий специалист по современной музыке России, современник и очевидец становления рок-, инди- и электронной музыкальной сцены в СССР. Он лично был знакомом с героями своей лекции и вместе с ними проводил время в культовых местах Москвы и Ленинграда 1980-х годов. В Москве этими уникальными людьми были Жанна Агузарова, Александр Липницкий, Пётр Мамонов, Андрей Макаревич, Александр Башлачёв, общение с которыми очерчивалось Салоном на Каретном, Николиной Горой, Театром на Юго-Западе, ДК „Энергетик“, Рок-Лабораторией и улицей Дмитрия Ульянова. В Ленинграде — Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой, Андрей Тропилло, Сергей Курёхин, Юрий Шевчук с неотъемлемыми и легендарными Ленинградским Рок-клубом, кафе „Сайгон“ и Пушкинской-10, а также коммуналкой БГ на улице Софьи Перовской, студией Андрея Тропилло, квартирой Коли Васина, Комарово.

Встреча обещает быть не просто лекцией, а скорее личным рассказом о людях, встречах, дружбе и связанных с этим историях, дополнять которые будет показ снимков из личного фотоархива Артемия Троицкого.