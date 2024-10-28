В кинотеатре Sõprus Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов(17)
Во вторник, 5 ноября, в кинотеатре Sõprus в Старом городе музыкальный критик Артемий Троицкий расскажет о музыкальной сцене Москвы и Ленинграда 1980-х годов, а также „местах силы“, которые определяли топонимику андеграунда обоих городов.
Подобно тому как в истории советского нонконформизма была карта знаковых точек притяжения андеграундных художников — от сквота до комнаты в коммунальной квартире, музыкальная культура также формировалась внутри или вокруг конкретного места: рок-клуба, дома культуры, той самой улицы и даже территорий за чертой Москвы и Ленинграда.
Артемий Троицкий — журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, ведущий специалист по современной музыке России, современник и очевидец становления рок-, инди- и электронной музыкальной сцены в СССР. Он лично был знакомом с героями своей лекции и вместе с ними проводил время в культовых местах Москвы и Ленинграда 1980-х годов. В Москве этими уникальными людьми были Жанна Агузарова, Александр Липницкий, Пётр Мамонов, Андрей Макаревич, Александр Башлачёв, общение с которыми очерчивалось Салоном на Каретном, Николиной Горой, Театром на Юго-Западе, ДК „Энергетик“, Рок-Лабораторией и улицей Дмитрия Ульянова. В Ленинграде — Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой, Андрей Тропилло, Сергей Курёхин, Юрий Шевчук с неотъемлемыми и легендарными Ленинградским Рок-клубом, кафе „Сайгон“ и Пушкинской-10, а также коммуналкой БГ на улице Софьи Перовской, студией Андрея Тропилло, квартирой Коли Васина, Комарово.
Встреча обещает быть не просто лекцией, а скорее личным рассказом о людях, встречах, дружбе и связанных с этим историях, дополнять которые будет показ снимков из личного фотоархива Артемия Троицкого.
Артемий Троицкий — основатель нескольких музыкальных лейблов („Прибой“, Zenith, Zakat) и независимой музыкальной премии „Степной волк“ (2008—2014). Один из первых популяризаторов советской музыкальной культуры на Западе и организатор заграничных гастролей групп „АВИА“, „Звуки Му“, „Игры“, „Телевизор“, „Браво“ в 1980-х годах. Автор книги Back in the USSR. The True Story of Rock in Russia (1987) („Обратно в СССР. Правдивая история рока в России“), в которой впервые описывалась история русского рока. В СССР книга вышла в 1991 году под названием „Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…“.
Мероприятие начнется в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.