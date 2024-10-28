Шоубиз
28.10.2024, 16:00

Танель Падар подал на Маллукас в суд: „Общество не должно терпеть наживу за счет разрушения жизней других людей“

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Блогерка дала ответ
Маллукас и Танель Падар
Маллукас и Танель Падар
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Представитель рок-звезды Танеля Падара, адвокат Эрки Вабаметс, сообщил сегодня журналу Kroonika, что музыкант подал иск против блогерки Маллу Марианн Трейманн в Харьюский уездный суд.

Иск был подан в прошлую пятницу, 25 октября. „Блогерка Маллукас уже долгое время публикует клеветнические и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые Танель Падар до сих пор не реагировал“, - говорится в заявлении, направленном журналу.

Согласно данным Kroonika, иск основан на материалах, размещенных в Instagram-аккаунте Маллукас в середине октября, которые были основаны на сторис, которую опубликовал сам Падар. Оригинальный пост рок-музыканта, который был удален из его аккаунта всего несколько минут спустя, касался разделения детей между ним и его бывшей женой Лаурен.

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