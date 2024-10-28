28.10.2024, 16:00
Танель Падар подал на Маллукас в суд: „Общество не должно терпеть наживу за счет разрушения жизней других людей“(1)
Блогерка дала ответ
ФОТО: | Delfi Meedia
Представитель рок-звезды Танеля Падара, адвокат Эрки Вабаметс, сообщил сегодня журналу Kroonika, что музыкант подал иск против блогерки Маллу Марианн Трейманн в Харьюский уездный суд.
Иск был подан в прошлую пятницу, 25 октября. „Блогерка Маллукас уже долгое время публикует клеветнические и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые Танель Падар до сих пор не реагировал“, - говорится в заявлении, направленном журналу.
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