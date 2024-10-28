На экраны кинотеатров вышел документальный фильм о трех живущих в Сибири эстонках: с одной из них Delfi недавно делал интервью

Линда, Мийли и Маша – три женщины, родившиеся в Сибири в семьях, чьих предков когда-то, 170 лет назад, выслали из Эстонии как преступников в далекий дикий край. Они принадлежат трем разным поколениям. Старшие еще сохранили язык, младшая лишь знает о своих корнях. Режиссер Эва Сеппинг побывала в этих местах 12 лет назад и спустя пять лет вернулась, чтобы рассказать о живущих там эстонцах.

С Марией Метусало, которая на данный момент переехала в Эстонию, Delfi делал большое интервью. Читайте его здесь: Девушка из Cибири обнаружила в себе эстонские корни и переехала в Тарту. „Я писала людям с моей фамилией на Facebook и спрашивала, не являемся ли мы родственниками“

„На самом деле сначала я хотела снять фильм о мужчинах. Мужчины там довольно успешные, они предприниматели. Я звала их олигархами. Но они были связаны с политикой и один за другим струсили. Так остались эти три храбрые женщины, которые согласились подпустить меня очень близко к себе“, – отметила режиссерфильма Эва Сеппинг.

Героини рассказывают о своей жизни, семьях и взглядах на мир, и эти истории сплетаются в увлекательный и сложный узор на фоне обыденности провинциальной жизни и величия сибирских пейзажей. Несколько лет после съемок шла работа над монтажом фильма и звуком. В это время началась война России с Украиной, которая, признается режиссер, во многом изменила восприятие фильма.

„Это очень испортило мое отношение к фильму, потому что поначалу я ничего не видела сквозь эту ярость. Я отсматривала материал и в каждом кадре видела предвестие войны. Но, к счастью, фокус моего фильма – все-таки не Россия, она фон. Я ездила туда не за тем, чтобы показать, как плохо и убого живут люди в России, такой задачи вообще не было. Я постаралась показать жизнь в Сибири как можно более красивой“, – сказала Сеппинг.