ВИДЕО | Инстасамка стала новой солисткой группы „Ленинград“

Сергей Шнуров после развода с молодой женой решил вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность „Ленинграда“. Видимо, солистка коллектива Зоя будет выступать отдельно, поэтому встала проблема поиска новой вокалистки. И выбор пал на Дарью Зотееву, известную как Инстасамка.

„Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу“, — прокомментировал „СтарХиту“ представитель группы и ее гитарист Дмитрий Гугучкин.

Источники также говорят, что две звезды плотно работают последний месяц и что есть предварительная договоренность на выпуск минимум одного совместного альбома — пластинка станет первой для группы за последние шесть лет. Также артисты записали демоверсию новой песни.

Первые результаты Инстасамка и Шнуров уже опубликовали в соцсетях.

Отметим, что за годы работы группировки „Ленинград“ в коллективе сменилось несколько солисток. Самыми известными были Юлия Коган, а также Алиса Вокс. Обе сейчас выступают сольно. Если Коган удалось расстаться с Сергеем Шнуровым полюбовно, то вот Вокс регулярно дает интервью, в которых негативно высказывается о бывшем начальнике. По ее словам, музыкант унижал исполнительницу тех самых „Лабутенов“, а после ухода мешал карьере.

Что касается Инстасамки, то она последние пять лет стабильно на слуху. Начинала знаменитость как скандальный блогер, затем стали исполнять рэп-треки, используя в них нецензурную лексику. Инстасамку продолжают критиковать за голос, манеру исполнения, вызывающие наряды и многочисленные пластические операции.