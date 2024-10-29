Роман скандальной эстонской светской львицы закончился шокирующим сообщением: он отправил ей фото, где лежит в постели с другой женщиной!

По словам Бригитте, их романтическое знакомство началось очень бурно — мужчина, оставшийся анонимным для читателей, осыпал её комплиментами и старался полностью завладеть её вниманием

Однако потом ситуация изменилась, так как кандидат на роль бойфренда заметил, что Бригитте не уделяет ему столько внимания сколько ему хотелось бы. „Например, когда у меня был день рождения, он не прислал мне цветов и поздравил только в 22 часа вечера“, — приводит Бригитте пример поведения мужчины в своём посте.

История завершилась тем, что в одну из пятниц этот молодой человек отправил Бригитте сообщение: „Хочешь, чтобы тебе было больно?“, а затем прислал фото в зеркале, на котором видно, что он лежит в постели с другой женщиной.

Бригитте в последнее время не слишком раскрывала свою личную жизнь публике. В сентябре блогерка Маллукас рассказала, что звезда светской жизни, начавшая работать в юридической фирме Emerald Legal, флиртует со своим коллегой, адвокатом Северинасом Якубаускасом. Эту тему подробно обсудили также в подкасте „Salajutud“, который Маллукас ведёт вместе с бывшей подругой Бригитте, Кристиной Пяртельпоэг.

Чтобы удовлетворить любопытство публики, Бригитте не стала скрывать возможность появления нового возлюбленного. На вопросы о том, действительно ли она встречается с адвокатом и управляющим из Emerald Legal, она кокетливо ответила в своих социальных сетях: „До свадьбы — все друзья“.

Ранее Бригитте состояла в отношениях с Роном Нымме и тренером по бачате Индреком Мяги. Блогерка также недолгое время была помолвлена с победителем шоу „Холостячка“ и нынешним членом парламента Хендриком Йоханнесом Террасом.