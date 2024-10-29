ГАЛЕРЕЯ | Вечер, наполненный киномузыкой! На Unibet Arena развернулось грандиозное концертное шоу Ханса Циммера

Оркестр, хор, рок-группа и солисты исполнили культовую музыку Ханса Циммера из многих известных фильмов, таких как „Гладиатор“, „Джеймс Бонд“, „Бэтмен“, „Король Лев“, „Интерстеллар“ и других. По словам самого маэстро, создание музыки к фильмам переносит его в места, где он раньше никогда не бывал. Во время концерта зрителей через видеосвязь приветствовал и сам Циммер, делясь увлекательными историями о создании культовой музыки и о людях, стоящих за ней.