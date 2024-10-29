ГАЛЕРЕЯ | Вечер, наполненный киномузыкой! На Unibet Arena развернулось грандиозное концертное шоу Ханса Циммера(1)
Вчера вечером в Таллинне прошло уникальное концертное шоу самого титулованного в мире композитора киномузыки Ханса Циммера — „The World of Hans Zimmer - A New Dimension“. На Unibet Arena звучали легендарные композиции, созданные Циммером. Подробнее смотрите в галерее!
Оркестр, хор, рок-группа и солисты исполнили культовую музыку Ханса Циммера из многих известных фильмов, таких как „Гладиатор“, „Джеймс Бонд“, „Бэтмен“, „Король Лев“, „Интерстеллар“ и других. По словам самого маэстро, создание музыки к фильмам переносит его в места, где он раньше никогда не бывал. Во время концерта зрителей через видеосвязь приветствовал и сам Циммер, делясь увлекательными историями о создании культовой музыки и о людях, стоящих за ней.
Среди звезд шоу на сцене также был номинант на премию Грэмми Мэтт Данкли, один из самых известных оркестрантов и дирижеров в мире. Его многолетнее сотрудничество с Циммером подарило музыку многим популярным фильмам, включая „Пираты Карибского моря“ и „Темный рыцарь“.
Концерт стал настоящим мультимедийным опытом, так как на экранах также показывались кадры из фильмов, что позволило зрителям лучше понять, почему Циммера называют „мятежником Голливуда“.
Тур „The World of Hans Zimmer - A New Dimension“ был встречен в странах Балтии с необычайным теплом. Вильнюсская Twinsbet Arena и Arena Riga в Риге собрали полные залы.