Две „махины“ за 30 евро: посещение жителем Кехра мустамяэского борделя закончилось неожиданным опытом

После пары банок сидра и пива он ощутил внезапное возбуждение. Появилось желание тайно завести маленькую интрижку. Ведь он и так долго оставался верным жене, уже несколько лет ни одной интрижки на стороне. Хотя эта история из реальной жизни носит позитивный оттенок, редакция Nelli Teataja не рекомендует никому повторять подобные приключения!

Поскольку старые знакомства давно потеряны, Яанек начал просматривать интернет в поисках возможности. Может быть, удастся найти женщину, которая сразу пригласит его к себе и окажет помощь нуждающемуся... Предложит чашку горячего „кофе“ или лучше позовет на массаж. Зарплата была недавно, так что в фонде на „кофе“ аккуратно лежали купюры. Тем не менее, Яанек поставил себе рамки: не тратить больше шестидесяти евро!