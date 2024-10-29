Тимоти Шаламе неожиданно проиграл в конкурсе собственных двойников

Событие произошло в Нью-Йорке, о чем пишет The Guardian. Мероприятие организовал YouTube-блогер Энтони По, а рекламировали его на плакатах, которые развешивали по улицам города. Победителю, который окажется наиболее похожим на актера, обещали выплатить 50 долларов.

В конце концов, в парк Washington Square пришло немало желающих поучаствовать в конкурсе. Конкурсанты даже одевались как Вилли Вонка и Пол Атрейдес – персонажи, которых Шаламе играл в фильмах „Вонка“ и „Дюна“. Некоторые участники конкурса были настолько похожи на актера, что присутствовавшие даже путали их. Наконец, Тимоти Шаламе и сам появился на событии в сопровождении охранников. Сначала он скрывал лицо защитной маской и кепкой, но потом раскрыл свою личность.

Правда, несколько минут спустя после начала конкурса вмешалась полиция. Участников мероприятия разогнали, а одного из „двойников“ Шаламе арестовали. Тем временем организатора события оштрафовали на 500 долларов за „проведение конкурса в костюмах без соответствующего разрешения“.

Впрочем, мероприятие таки продолжили. Большинство конкурсантов перешло в другой парк. Победителем стал не Тимоти Шаламе, а студент Майлз Митчелл, которого сочли наиболее похожим на актера.