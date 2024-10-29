ФОТО | Принц Уильям показал неопубликованные фото мамы Дианы: как выглядела принцесса в те годы

В октябре на британском телевидении выйдет двухсерийный документальный фильм „Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью“ о помощи бездомным. В промо к картине знаменитость включил невиданные ранее фотографии Дианы.

Фото были сделаны в 1993 году, когда принцесса вместе с сыновьями Уильямом и Гарри посетила благотворительную организацию The Passage, занимающуюся помощью британцам, у которых нет дома. На момент съемок принцу было 10 лет, а его брату - 8. Именно в тот день Уильям впервые узнал, что существуют бездомные люди и побывал в приюте для таких граждан.

В анонсе к фильму он рассказал о своих первых эмоциях после увиденного. По его словам, его ожидания не совпали с тем, что он увидел в приюте. Тогда еще мальчик был убежден, что все бездомные - разбитые горем люди, но оказалось иначе.

„Моя мама делала все, как всегда: успокаивала всех, смеялась и шутила со всеми. Я помню, что тогда я думал: „Ну, если у всех нет дома, они все будут очень грустные“. Но было невероятно, насколько счастливой была эта среда. Я помню, как мы хорошо разговаривали, играли в шахматы, общались, и именно тогда меня озарило, что есть другие люди, которые не имеют такой жизни, как у тебя. Знаете, когда ты совсем маленький, ты просто думаешь, что жизнь - это то, что ты видишь перед собой, и ты даже не представляешь, что можешь заглянуть куда-то еще“, - вспомнил принц.

На фото, которыми поделился Уильям, попали моменты коммуникации Дианы с бездомными, в частности, как они играли в шахматы и общались. Такие визиты Дианы положительно повлияли на старшего сына короля Чарльза и сейчас он продолжает дело мамы. Уильям заботится о бездомных и бедных людях, потерявших все, а также рассказывает о важности помощи таким гражданам.