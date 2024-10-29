В США начали расследование в тюрьме, где содержится рэпер Пи Дидди

Журналисты уточнили, что агентства были вынуждены пойти на этот шаг на фоне растущего внимания общественности к тюрьме из-за ужасающих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей.

Операция правоохранительных органов была „направлена на достижение нашей общей цели - поддержание безопасной обстановки как для наших сотрудников, так и для заключенных, содержащихся в MDC Brooklyn“, - заявили в ведомстве.

Представители тюрьмы отказались сообщить конкретные детали операции в понедельник утром.

Напомним, что Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году аналитики оценили его состояние в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.