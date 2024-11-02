ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошел конкурс талантов, где приняли участие 1760 человек!
В конце октября 2024 года в Центре русской культуры прошел VII Международный фестиваль-конкурс сценических искусств „Балтийская волна 2024“. В этом году мероприятие собрало 1760 участников из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Германии.
19 октября состоялись конкурсные прослушивания в номинациях „вокал“, „инструментальное творчество“ и „художественное чтение“. Участники продемонстрировали свои таланты и креативность, завоевав внимание жюри и зрителей.
20 октября прошли конкурсные выступления в номинации „хореография“, где танцевальные коллективы представили яркие и выразительные номера, демонстрируя разнообразие стилей и техник.
Фестиваль „Балтийская волна“ стал значимым событием для всех любителей сценических искусств, предоставив уникальную платформу для общения, обмена опытом и творческого роста.
Смотрите, какие звездочки выступили на сцене ЦРК.