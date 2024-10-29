В суде разворошат все грязное белье Танеля Падара? Маллукас грозно предупреждает: „Смогу раскрыть все свои материалы!“

Оказалось, что самого известного блогера Эстонии и недавно разведенного рок-музыканта не связывают личные отношения, а мнение Маллукас о Падаре основано на слухах. „Просто я так много о нем слышала, что с удовольствием пойду с ним в суд. Тогда я смогу рассказать все те вещи, что я о нем слышала. Если он подаст на меня в суд, я смогу раскрыть все свои материалы, уже все равно“, - говорит Маллукас и признается, что Падар ей „несимпатичен“.