Тарту 2024: Русский театр даст гастрольный спектакль в культурной столице Европы

Русский театр представит в рамках фестиваля номинанта детской театральной премии имени Сальме Реэг спектакль „На привязи“ („Seotud“), представляющий собой захватывающую историю о детстве, взрослении и жизненных трудностях. Честная дискуссия на сцене сопровождается музыкой, отражающей бунтарский и бескомпромиссный характер молодежи.

Пьеса начинается и кончается расставанием: отец расстается с мамой, а сын в финале уходит из семьи. Пьеса поднимает ряд важных вопросов: как сложно быть взрослеющим тинейджером? В какой момент мы становимся похожими на своих родителей? Как быть услышанным? Почему человек так быстро и легко забывает, каким он был?

Непонимание травмирует обе стороны ее участников. „Был ли я хорошим отцом?“ – задает себе вопрос главный герой и понимает, что упустил важное – взросление своего сына, поскольку слишком много думал о том, „как принято растить детей“. Спектакль является пронзительным призывом сблизиться с самыми родными людьми, потому что только движение навстречу друг другу обещает спасение.

В спектакле играют Дмитрий Косяков, Михаил Маневич, Карин Ламсон, Марика Отса, Александр Жиленко. Спектакль идет на русском языке с переводом на эстонский. После выступления также состоится обсуждение.

Для команды фестиваля NAKS большая честь представить спектакль, посвященный вопросам, которые так важны в современном обществе. „Спектакль Русского театра затронет каждого зрителя, он поможет нам заглянуть внутрь себя, и, безусловно, поменять свое отношение к окружению“, отметили организаторы фестиваля.

Спектакль Русского театра „На привязи“ („Seotud“) состоится в Тартуском театре Uus Teatr в пятницу, 8 ноября, в 19:00 часов. Больше информации - здесь.