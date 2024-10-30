„Готовы выйти к парламенту“, „Хватит молчать!“, „Проблема вспыхнет через год“. Рестораторы Эстонии требуют от правительства услышать их

31 октября по всей Эстонии пройдет беспрецедентная акция протеста рестораторов и отельеров. В 12:30 на десять минут остановят свою работу кафе, рестораны и гостиницы, присоединившиеся к протесту, организованному Союзом отелей и ресторанов Эстонии. Работники сектора хотят привлечь внимание к проблемам, угрожающим их будущему. RusDelfi поговорил с рестораторами и отельерами Эстонии и выяснил, как они оценивают ситуацию в их сфере и как относятся к подобной акции.