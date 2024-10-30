Культура
30.10.2024, 08:01

„Готовы выйти к парламенту“, „Хватит молчать!“, „Проблема вспыхнет через год“. Рестораторы Эстонии требуют от правительства услышать их

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Рестораторы Эстонии проводят забастовку. Иллюстративное фото
Рестораторы Эстонии проводят забастовку. Иллюстративное фото
ФОТО: Photonell_DD2017 | Shutterstock

31 октября по всей Эстонии пройдет беспрецедентная акция протеста рестораторов и отельеров. В 12:30 на десять минут остановят свою работу кафе, рестораны и гостиницы, присоединившиеся к протесту, организованному Союзом отелей и ресторанов Эстонии. Работники сектора хотят привлечь внимание к проблемам, угрожающим их будущему. RusDelfi поговорил с рестораторами и отельерами Эстонии и выяснил, как они оценивают ситуацию в их сфере и как относятся к подобной акции.

Союз отелей и ресторанов Эстонии инициирует акцию протеста, которая объединит заведения по всей стране в борьбе за своё выживание. С 12:30 до 12:40 посетителей кафе и ресторанов будут ждать если не закрытые двери, то точно приостановка обслуживания. Участники акции намерены напомнить обществу о сложностях, с которыми столкнулся сектор гостеприимства, включая рост цен на сырье, снижение потока туристов и поднятие налоговой ставки.

Анастасия Лавр, владелица сети кофеен Kofeman

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