„Готовы выйти к парламенту“, „Хватит молчать!“, „Проблема вспыхнет через год“. Рестораторы Эстонии требуют от правительства услышать их(40)
31 октября по всей Эстонии пройдет беспрецедентная акция протеста рестораторов и отельеров. В 12:30 на десять минут остановят свою работу кафе, рестораны и гостиницы, присоединившиеся к протесту, организованному Союзом отелей и ресторанов Эстонии. Работники сектора хотят привлечь внимание к проблемам, угрожающим их будущему. RusDelfi поговорил с рестораторами и отельерами Эстонии и выяснил, как они оценивают ситуацию в их сфере и как относятся к подобной акции.
Союз отелей и ресторанов Эстонии инициирует акцию протеста, которая объединит заведения по всей стране в борьбе за своё выживание. С 12:30 до 12:40 посетителей кафе и ресторанов будут ждать если не закрытые двери, то точно приостановка обслуживания. Участники акции намерены напомнить обществу о сложностях, с которыми столкнулся сектор гостеприимства, включая рост цен на сырье, снижение потока туристов и поднятие налоговой ставки.