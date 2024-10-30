На премьеру спектакля „Война еще не началась“ в творческом пространстве PUNKT приедет автор пьесы – драматург Михаил Дурненков

Пьеса „Война еще не началась“ состоит из коротких историй о том, как мы живём, пока мир балансирует на грани хаоса. Спектакль насыщен ироничными и иногда абсурдными ситуациями. Персонажи сталкиваются с внутренними и внешними конфликтами, которые поднимают вопросы страха, неуверенности и напряжённости современного мира. В создании спектакля принимали участие Артём Гареев, Виктор Марвин, Наталья Дымченко и Павел Корнышев.