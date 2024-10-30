На премьеру спектакля „Война еще не началась“ в творческом пространстве PUNKT приедет автор пьесы – драматург Михаил Дурненков
Таллинн, 1 ноября 2024 года. В творческом пространстве PUNKT состоится премьера спектакля „Война еще не началась“ по одноименной пьесе Михаила Дурненкова. В роли режиссёров выступили Артём Гареев и Виктор Марвин. После премьеры зрителей ждёт встреча с драматургом Михаилом Дурненковым.
Пьеса „Война еще не началась“ состоит из коротких историй о том, как мы живём, пока мир балансирует на грани хаоса. Спектакль насыщен ироничными и иногда абсурдными ситуациями. Персонажи сталкиваются с внутренними и внешними конфликтами, которые поднимают вопросы страха, неуверенности и напряжённости современного мира. В создании спектакля принимали участие Артём Гареев, Виктор Марвин, Наталья Дымченко и Павел Корнышев.
Сразу после премьеры состоится творческая встреча драматурга Михаила Дурненкова со зрителями и создателями спектакля.
Премьера спектакля состоится в пятницу, 1 ноября.
Возглавляемое режиссёром Артёмом Гареевым творческое пространство PUNKT открыло свои двери 13 сентября 2024 года. PUNKT – это место, объединяющее различные культурные направления, одним из которых является профессиональный театр. „Война еще не началась“ станет первым спектаклем, который будет представлен зрителю на площадке профессионального театра в пространстве PUNKT.