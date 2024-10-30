Жертве было всего 10 лет: P. Diddy обвиняют в насилии над ребенком

Как сообщает издание Sky News, на днях на рэпера подали в суд адвокаты мужчин, которые могли стать жертвами изнасилования. Знаменитость обвинили в сексуальном насилии и заявили, что артист заставлял их употреблять наркотические вещества.

По данным судебного иска, первый случай произошел в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. На то время жертве было всего 10 лет. Пострадавший был начинающим певцом, который приехал со своими родителями в город для встречи с представителями музыкальной индустрии, в частности, с P. Diddy.

Во время прослушивания помощник Шона дал мальчику неизвестный напиток, в котором были подмешаны психотропы. Когда мальчик стал дезориентированным, рэпер толкнул его на пол и заставил заниматься оральным сексом, после чего жертва потеряла сознание. Более того, после насилия рэпер угрожал ребенку. Он пригрозил ему, что навредит его родителям, если он кому-то расскажет об инциденте, говорится в иске.

Еще одной жертвой артиста мог быть 17-летний участник реалити-сериала Making the Band. Насилие над ним совершили в 2008 году. Пострадавший утверждает, что его заставляли заниматься оральным сексом с самим P. Diddy и его охранником в течение трех дней. Это происходило во время съемок шоу Making the Band, которое продюсировал Комбз. Подозреваемый называл насилие над парнем „проверкой“ того, насколько он хочет достичь успеха в карьере.

Юристы Шона отвергают все обвинения и заявили, что адвокаты истцов пытаются пропиариться на скандале.

„Мистер Комбз и его юридическая команда полностью уверены в фактах и целостности судебного процесса. В суде будет преобладать правда: мистер Комбз никогда не совершал сексуального насилия и не торговал ни кем“, - заявили юристы.

Как известно, в настоящее время P. Diddy находится в тюрьме Нью-Йорка после обвинений в насилии и торговле людьми. В целом против рэпера подали в суд более 120 его вероятных жертв. Примерно 25 из них были несовершеннолетними на момент издевательств со стороны звезды. Суд над рэпером запланирован на май следующего года.