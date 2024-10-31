„Всё направлено только на то, чтобы накормить государственную машину“: отельеры Эстонии выступили против повышения налога

Рост затрат и снижение рентабельности

Председатель правления Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас отметила, что в последние годы сфера общественного питания и размещения сталкивается с постоянным увеличением цен, что напрямую влияет на себестоимость услуг. „Себестоимость растёт, но переложить этот рост цен на потребителя нет возможности“. По словам руководителя курорта, „ресторанный бизнес всегда был больше про интерес, чем про деньги“. Однако нынешние реалии ведут к тому, что для многих этот бизнес становится нерентабельным. В ответ на кризисы и пандемию в отеле уже реализовали множество изменений, чтобы сократить расходы, но, если ситуация потребует, придется снова принять „несколько неприятных решений“, связанных с оптимизацией и возможными сокращениями. „Да, это затронет людей. Но реальность есть реальность. Надеяться на светлое будущее в данной ситуации может только или владелец с большим кошельком или невероятный оптимист в розовых очках“. Тем не менее, главной целью остаётся поддержание качества предоставляемых услуг: „Цена должна соответствовать качеству. Тут компромиссов быть не должно“, - считает Карина Кюппас.