Сергей Детков выступит в Таллинне cо своим новым Stand Up концертом!

В своей программе Сергей Детков, ранее известный как „амбассадор лени“, демонстрирует личные перемены — теперь это человек, который встает в 5 утра, придерживается правильного питания и недавно пробежал 10 км. Однако шоу не претендует на звание мотивационной лекции; это размышления комика о том, какая жизнь ему по-настоящему близка.