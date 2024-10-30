Сергей Детков выступит в Таллинне cо своим новым Stand Up концертом!(6)
7 ноября в 19:00 (вход с 18:15) на сцене KinoMaja (Таллинн, Uus tn 3) состоится Stand Up концерт Сергея Деткова. Известный комик и бывший участник ряда успешных юмористических проектов, а ныне независимый стендап-артист, представит свою новую программу, в которой расскажет о жизни в Европе и поиске себя.
В своей программе Сергей Детков, ранее известный как „амбассадор лени“, демонстрирует личные перемены — теперь это человек, который встает в 5 утра, придерживается правильного питания и недавно пробежал 10 км. Однако шоу не претендует на звание мотивационной лекции; это размышления комика о том, какая жизнь ему по-настоящему близка.
Концерт пройдет на русском языке, вход строго 18+. Билеты доступны на сайте ticketshop.ee.
Организационная информация:
Бар работает до начала мероприятия, зрителям рекомендуется прибыть заранее, минимум за 30 минут, чтобы успеть сделать заказ и занять свои места.
В заведении действует платный гардероб (стоимость 2 евро с человека).