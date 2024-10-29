Балетная постановка „Дитя природы“ в Ида-Вирумаа позволит погрузиться в мир искусства, творчества и вдохновения

Балетная постановка „Дитя природы“, премьера которой пройдет в Йыхви 8 ноября и в Нарве 9 ноября, вынесет на суд зрителей осмысление того, как может строиться отношение природы и человека, как развивается ценность любви и заботы о природе и животных, как появляется уважение к другим людям и существам, как создается толерантность и чувство единства!

Проект предполагает тесное сотрудничество с волонтерами из Ида-Вирумаа (возраст 16+). В рамках данного проекта „Goltsman Ballet“ организует 8.11 в Йыхви день „волонтерской работы в тени“, в ходе которого до 30 волонтеров смогут попробовать свои силы в творческих, технических и других сферах театра. Во время „дня работы в тени“ волонтеры соприкоснуться с творческим коллективом и сотрудниками „Goltsman Ballet“, волонтеры смогут быть „тенью“ профессионалов на их рабочих местах, узнают об их ежедневных задачах и попробуют выполнить часть из них, получив незабываемый опыт. Это может вдохновить волонтеров на развитие новых навыков, придать им уверенности и или даже позволить переоценить свою карьеру.

После премьеры спектакля „Дитя природы“ 8 ноября в Йыхви участники проекта и артисты встретятся со зрителями, расскажут о себе, своей работе и достижениях и ответят на вопросы. Такое общение даст заинтересованным людям возможность узнать больше о творческих профессиях и организации театральных процессов, а также получить вдохновение и колоссальный жизненный опыт.