Балетная постановка „Дитя природы“ в Ида-Вирумаа позволит погрузиться в мир искусства, творчества и вдохновения(2)
Необычный проект открывает двери в уникальный спектакль: „Goltsman Ballet“ совместно с НКО „Центр развития человека“, также при участии местных партнеров из Ида-Вирумма, создали необычный проект, который предоставит уникальную возможность любому желающему погрузиться в мир искусства, творчества и вдохновения.
Балетная постановка „Дитя природы“, премьера которой пройдет в Йыхви 8 ноября и в Нарве 9 ноября, вынесет на суд зрителей осмысление того, как может строиться отношение природы и человека, как развивается ценность любви и заботы о природе и животных, как появляется уважение к другим людям и существам, как создается толерантность и чувство единства!
Проект предполагает тесное сотрудничество с волонтерами из Ида-Вирумаа (возраст 16+). В рамках данного проекта „Goltsman Ballet“ организует 8.11 в Йыхви день „волонтерской работы в тени“, в ходе которого до 30 волонтеров смогут попробовать свои силы в творческих, технических и других сферах театра. Во время „дня работы в тени“ волонтеры соприкоснуться с творческим коллективом и сотрудниками „Goltsman Ballet“, волонтеры смогут быть „тенью“ профессионалов на их рабочих местах, узнают об их ежедневных задачах и попробуют выполнить часть из них, получив незабываемый опыт. Это может вдохновить волонтеров на развитие новых навыков, придать им уверенности и или даже позволить переоценить свою карьеру.
После премьеры спектакля „Дитя природы“ 8 ноября в Йыхви участники проекта и артисты встретятся со зрителями, расскажут о себе, своей работе и достижениях и ответят на вопросы. Такое общение даст заинтересованным людям возможность узнать больше о творческих профессиях и организации театральных процессов, а также получить вдохновение и колоссальный жизненный опыт.
Необычность проекта характеризуется тем, что он способствует распространению экологической осведомленности среди жителей Ида-Вирумаа: костюмы и декорации для постановки создаются из переработанных материалов, природных объектов или повторно использованных вещей. Часть декораций была создана волонтерами „Пайте“ из переработанных, повторно использованных или природных материалов. Частью программы для волонтеров станет также специализированный мастер-класс 9.11, который пройдет в Нарве - он посвящен экологическим практикам, где участники смогут вместе с нарвским художником Евгенией Николаевой создать новые изделия из использованных материалов. Будет много творчества, обсуждений и общения. Основные темы это - как создать творческие объекты из переработанных материалов, сохранить экологичность, придать разумное потребление в искусстве и в жизни.
Приглашаем всех желающих стать „волонтерами“, - не упустите шанс стать частью этого вдохновляющего события! Количество мест ограничено, регистрируйтесь уже сейчас! Проект поддерживается Фондом „Õiglase Ülemineku Fond“, что делает расходы проекта и участие для волонтеров абсолютно бесплатным. Мероприятия будут проводиться на 3х языках: эстонский, русский, английский.