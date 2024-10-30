ФОТО | Пугачева вышла на связь и иронично высказалась по поводу слухов о семейных проблемах с Галкиным
С самого начала отношений Алла Пугачева и Максим Галкин сталкивались со множеством слухов о себе. Сплетни, интриги, злоязычие всегда сопровождали эту пару. Вчера вечером, на фоне выдумок российских СМИ об их жизни, Алла Борисовна вышла на связь и едко прокомментировала происходящее.
Во вторник вечером исполнительница обновила социальные сети, где эмоционально прокомментировала последние новости. „О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится“, — обратилась она с иронией.
Пугачева не стала объяснять, какие именно разговоры не понравились ей больше всего. В недавних сплетнях, распространяемых российскими СМИ, говорилось, что Алла Борисовна якобы побаивается своего избранника, о чем утверждала некая Алена Кравец.