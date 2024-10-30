ФОТО | Пугачева вышла на связь и иронично высказалась по поводу слухов о семейных проблемах с Галкиным

С самого начала отношений Алла Пугачева и Максим Галкин сталкивались со множеством слухов о себе. Сплетни, интриги, злоязычие всегда сопровождали эту пару. Вчера вечером, на фоне выдумок российских СМИ об их жизни, Алла Борисовна вышла на связь и едко прокомментировала происходящее.