Легендарный французский фильм можно будет снова посмотреть на большом эстонском экране

Что это за фильм?

Французский миллионер, ставший инвалидом после падения на параплане, неожиданно нанимает себе в сиделки жителя неблагополучного района Парижа с криминальными наклонностями. Еще более неожиданно то, что их сложные поначалу взаимоотношения перетекают в настоящую мужскую дружбу.

Фильм стал настоящим хитом прошедшего десятилетия и собрал в прокате более 400 млн долларов (при бюджете в 11,5 млн), став в то время самым кассовым фильмом, снятым не на английском языке. Омар Си удостоился национальной премии „Сезар“ за главную мужскую роль и на долгие года стал главной звездой французского кинематографа. Сама картина была удостоена номинации на „Золотой глобус“.

Почему фильм возвращается на экраны?

Во время Олимпиады в Париже, организаторами было принято решение, что гостям праздника надо показать самые знаковые современные фильмы французского кинематографа. Одним из таких фильмов стал „1+1“ и организаторы не прогадали - залы на показах были практически полные. Видя такой успех, создатели фильма решили, что, возможно, зрители по всей Европе тоже оценят такое возвращение легендарной ленты.

Спустя 13 лет после своей премьеры фильм выходит в повторный прокат в Эстонии на экраны сети кинотеатров Apollo, а также Artis. Фильм будет демонстрироваться на французском языке с эстонскими и русскими субтитрами.