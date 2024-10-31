ВИДЕО | Варвара Шмыкова о Нарве, Таллинне, гастролях и эмиграции: „Мне удается найти своего зрителя почти в каждом городе“
Варвара Шмыкова, одна из ярких звёзд российского театра и кино, привезла в Эстонию свой спектакль „Клуб разбитых сердец“! С началом войны в Украине она покинула Россию и теперь живёт в Берлине, где продолжает активную творческую деятельность. По ее словам, после переезда „творческая жизнь складывается довольно интересно, она стала качественнее“. Для эстонской аудитории спектакль будет показан 31 октября в Нарве и 2 ноября в Таллинне. Накануне первого показа актриса поделилась с журналистом портала Bublik Викторией Соломончук своими мыслями о жизни за границей, зрителях и новых проектах.
В 2022 году жизнь Варвары Шмыковой потерпела некоторые изменения. После начала войны в Украине они с мужем Даниилом приняли решение уехать из России. В 2023 году у них родился сын Лука. Роды состоялись в Аргентине, после чего семья уехала в Германию.