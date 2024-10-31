„Достану из могилы“: Роберт Дауни-младший обещал засудить Marvel, если его образ „реанимируют“ с помощью ИИ

Изначально он заявил, что сомневается в том, что Marvel когда-то сделает что-то подобное с его образом:

„Что касается MCU, я не беспокоюсь, что они украдут образ моего персонажа. Там есть три-четыре человека, которые принимают все решения, и они никогда бы этого не сделали со мной или без меня“.

Когда же ведущая вернула оптимистичного Дауни к реальности, тот обещал „засудить любых руководителей“, которые попытаются создать его цифровую версию — даже из могилы (добавив, что юристы будут активными и после его смерти).

„Я не завидую тем, кто был чрезмерно отождествлен с приходом этой новой фазы информационной эры. Мысль о том, что она каким-то образом принадлежит им, потому что у них есть суперогромные стартапы, является ошибочной“, — сказал Дауни, намекая на руководителей технологических компаний, таких как Сэм Альтман из OpenAI. „Проблема в том, что эти люди считают, что они являются судьями в управлении этой технологией. Это отталкивает меня от общения с ними, они не честны“.