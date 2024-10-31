Представителя Франции на „Евровидении-2024“ обвинили в сексуальных домогательствах: что известно

Оказалось, что на днях экс-участник технической команды артиста, имя которого не называют, подал жалобу в прокуратуру Сент-Этьена. По его словам, он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Slimane в декабре 2023 года. Инцидент произошел после одного из концертов певца. Тогда он устроил вечеринку в честь завершения первого этапа тура и пригласил техника на празднование. Когда мужчина пришел, то артист якобы прижал его к стене и „принуждал к интиму“. Более того, затащил его в свою гримерку.

„Моему клиенту было очень неудобно, он постоянно говорил, что ему это неинтересно, но артист настаивал. Мой клиент быстро ушел из гримерки и сел в гастрольный автобус. Он думал, что все закончилось, но ночью артист в течение 2,5 часов присылал ему множество сообщений и видеороликов сексуального и даже порнографического характера“, - отметила адвокат техника Анна-Софи Шарриерас.

Утром пострадавший сообщил своему руководству об инциденте и больше не продолжал сотрудничество со Slimane.

К слову, команда артиста уже отреагировала на скандальное заявление. Они назвали это „безумной историей“.

Если обвинения подтвердятся, то певцу грозит один год заключения и штраф в размере 15 000 евро.

Что известно о Slimane

Настоящее имя французского певца алжирского происхождения - Слиман Небчи. Свою карьеру начал с публикации авторских песен в сети и участвовал в известных музыкальных телевизионных конкурсах. Сейчас у него есть один альбом и 9 синглов.

В этом году он представлял Францию на песенном конкурсе „Евровидение“ с лирической песней „Mon Amour“. Артист занял 4 место и получил 445 баллов.