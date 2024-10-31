Светлана Лобода выгнала со своего концерта россиянку, которая поддерживает политику Путина
Светлана Лобода с 2022 года прекратила сотрудничество с РФ и встала на сторону Украины. Артистка выступает за мир в стране, поэтому требует у поклонников поддержки ее политических взглядов, пишет Focus.
Певица Светлана Лобода выгнала со своего концерта зрительницу, отказавшуюся осудить действия действующего президента России — Владимира Путина.
Видео с концерта, который состоялся в Ереване, опубликовала своем Telegram-канале российская журналистка Елена Жигалова.
Так, во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась российская женщина по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ просто попросила ее уйти с концерта.
„Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, иначе я вас попрошу уйти, разговаривать с вами не хочу“, — заявила Светлана.
Певица отметила, что хочет, чтобы люди, которые посещают ее выступления, были за мир, а не за войну. Она также добавила, что хочет, чтобы власть России прекратила эту беспощадную войну и геноцид украинского народа.