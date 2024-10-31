Секс
31.10.2024, 13:00

Мужчина, ставший женщиной, откровенно о сексе в Эстонии: в приложениях для знакомств спрос на трансгендеров превышает предложение

 
Трансгендер Виктория
Трансгендер Виктория
ФОТО: Erakogu

Журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов провели откровенный разговор с трансгендерной девушкой Викторией и обсудили ее личный опыт поисков себя. Затронули также душещипательную тему трансгендерных отношений, свиданий, фетишей, первого секса и разочарований в партнерах.

Виктория коснулась темы повышенного интереса к трансгендерным людям со стороны мужчин. По её мнению, это чаще всего не стремление к романтике, а скорее к удовлетворению определённого фетиша и экспериментам.

По словам Виктории, спрос на сексуальные отношения с трансгендером превышает предложение. „Очень большой спрос на трансгендерных людей. Это просто такой фетиш. Я с уверенностью могу сказать, они не романтику ищут“.

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