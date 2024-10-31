31.10.2024, 13:00
Мужчина, ставший женщиной, откровенно о сексе в Эстонии: в приложениях для знакомств спрос на трансгендеров превышает предложение
ФОТО: Erakogu
Журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов провели откровенный разговор с трансгендерной девушкой Викторией и обсудили ее личный опыт поисков себя. Затронули также душещипательную тему трансгендерных отношений, свиданий, фетишей, первого секса и разочарований в партнерах.
Виктория коснулась темы повышенного интереса к трансгендерным людям со стороны мужчин. По её мнению, это чаще всего не стремление к романтике, а скорее к удовлетворению определённого фетиша и экспериментам.
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