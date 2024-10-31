Эротическая карта мира: от большего к меньшему. Какова средняя длина полового члена в Эстонии?

Не будем лукавить, что почти каждый из нас думал о том, а у кого на нашей планете самый большой пенис и грудь, где же та счастливая нация пенисных гигантов.

Журнал TheSun опубликовал интересную статью, об эротической карте мира и сравнение мужских и женских прелестей. Все это было сделано не ради соревнования, а только чтобы удовлетворить наш любознательный интерес.

Эксперты NowPatient потратили немало усилий, чтобы создать статистику среднего пениса и понять, в каких странах его размер наибольший, а также исследовать тенденцию изменения среднего размера, в какую сторону колеблются изменения с течением времени.

Важная часть тела, о которой волнуется почти каждый мужчина и которую можно увидеть чаще всего в постели – пенис! Орган, вызывающий оживленную дрожь, потому что маленький – страшно, большой – страшно, нормальный – можно было бы и побольше. Девушки обычно не так обращают внимание на то, что у парня в штанах. И в то же время частенько озабочены собственным бюстом, потому что: то мало, то кривовато, а то асимметрично. Ни минуты покоя!

Иногда эти волнения играют с нами злые шутки, мы теряем свою уверенность и начинаем сравнивать себя с другими. Это совершенно неправильно, ведь красота – субъективное понятие. Хотя вы можете беспокоиться о размере или форме своего тела, важно понимать, что все тела разные и красивые по-своему.

Эксперты из NowPatient просмотрели данные World Population Review относительно среднего размера пениса и вот что выяснили (эксперты отмечают, что данные предоставлены лично мужчинами, поэтому размер мог быть немного преувеличен, ведь мужчины действительно беспокоятся из-за этого):