Номинирована на „Оскар“ и долго болела: умерла звезда сериала „Друзья“ Терри Гарр

Отмечается, что Тери Гарр умерла во вторник, 29 октября, в Лос-Анджелесе в „окружении семьи и друзей“. Причиной смерти стало заболевание центральной нервной системы — рассеянный склероз, с которым женщина боролась много лет. Она публично рассказывала о своем диагнозе, чтобы повысить осведомленность о нем. В последние годы актриса имела дополнительные проблемы со здоровьем и в январе 2007 года перенесла операцию по удалению аневризмы.

Как сообщает The Guardian, актриса родилась 11 декабря 1944 года в штате Огайо (США). Свою карьеру она начала в молодом возрасте, сначала появляясь в роли танцовщицы в разножанровых фильмах и эстрадных шоу.

„Я всегда возмущалась тем фактом, что я была „статисткой“, потому что тогда, работая над мюзиклами, вам приходилось учиться 10 лет, чтобы стать танцовщицей, а когда вы наконец получали роль танцовщицы в фильме, вас записывали в массовку“, — рассказывала женщина в одном из интервью.

Первую значительную роль Терри Гарр получила в 1968 году в фильме „Голова“, после чего ее карьера стремительно пошла вверх. Одной из самых выдающихся ролей актрисы стала роль Сэнди Лестер в кинокомедии „Тутси“, которая принесла знаменитости номинацию на премию „Оскар“.

В 1990-х Терри Гарр можно было увидеть в фильме „Тупой и еще тупее“. Также она известна по сериалу „Друзья“, где артистка отыграла маму Фиби.

Напомним, 29 октября стало известно, что накануне ушел из жизни актер Мэтью Перри. Тело актера нашли в джакузи.

Позже Офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес постановил, что основной причиной смерти был кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача.

Впоследствии стало известно, что врач Марк Чавес, один из двух медиков, обвиняемых в связи со смертью актера Мэттью Перри, признал себя виновным в незаконном распространении кетамина. Ему грозит 10 лет лишения свободы.