01.11.2024, 11:06
ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Душа наружу: Эстонская певица удивила откровенными фотографиями
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Инга Тислар только что выпустила свой дебютный альбом, для которого она сделала несколько очень смелых фотографий.
На прошлой неделе Инга выпустила свой первый сольный альбом „Nocturnal Orange“. Альбом представляет собой очень глубокую и личную работу артистки. Музыкальный язык сборника ведет слушателя от фирменного мощного r’n’b и поп-музыки Инги к более глубоким техно, хаусу и классическим музыкальным композициям.
В честь выхода нового альбома Инга провела весьма необычную фотосессию, в которой позировала в необычном одеянии. Вместо рубашки Инга надела творение Helina Rau из материала, похожего на железнцю кальчугу. Кроме того, облегающий бюстгальтер цвета кожи создает впечатление, что под творческим нарядом певицы ничего нет.