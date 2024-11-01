ГОРЯЧЕЕ ФОТО | Душа наружу: Эстонская певица удивила откровенными фотографиями

На прошлой неделе Инга выпустила свой первый сольный альбом „Nocturnal Orange“. Альбом представляет собой очень глубокую и личную работу артистки. Музыкальный язык сборника ведет слушателя от фирменного мощного r’n’b и поп-музыки Инги к более глубоким техно, хаусу и классическим музыкальным композициям.

В честь выхода нового альбома Инга провела весьма необычную фотосессию, в которой позировала в необычном одеянии. Вместо рубашки Инга надела творение Helina Rau из материала, похожего на железнцю кальчугу. Кроме того, облегающий бюстгальтер цвета кожи создает впечатление, что под творческим нарядом певицы ничего нет.