„Новое радио“: Сегодня в Эстонии зазвучали три новые радиостанции. Среди них есть и русскоязычная!(4)
С 1 ноября Эстония пополнилась тремя новыми радиостанциями в формате DAB+. Это RADIO TOP, НОВОЕ РАДИО и ALL THE BEST RADIO. Эти станции представила медиакомпания NOSTALGIA MEDIA, известная своим успешным проектом RADIO NOSTALGIA, полюбившимся слушателям своей атмосферой и качественным звуком.
Что такое DAB+ и почему он популярен в Европе?
DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) – это современный цифровой формат радиовещания, который значительно улучшает качество звука по сравнению с традиционным FM-диапазоном и расширяет возможности для радиостанций и слушателей. DAB+ позволяет более эффективно использовать радио-частоты, что даёт возможность вещать большему количеству радиостанций и улучшает качество сигнала, даже при мобильном приёме в автомобиле. В Европе DAB+ становится стандартом радиовещания, поскольку обеспечивает устойчивое покрытие, качественный звук и позволяет радиостанциям интегрировать цифровой контент. Эстония уже достигла значительных успехов в развитии DAB+ и на сегодняшний день в стране работает около 30 радиостанций в этом формате.
Слушать DAB+ радиостанции можно во всех автомобилях от 2020 года выпуска.
Новые радиостанции от NOSTALGIA MEDIA
Новые станции от NOSTALGIA MEDIA – это разнообразные музыкальные форматы, нацеленные на различные группы слушателей:
1. RADIO TOP – радиостанция на эстонском языке, которая предлагает современные хиты и новинки этого года. Это идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться в тренде и слушать актуальные хиты. Целевая аудитория – молодые слушатели в возрасте от 21 до 35 лет, которые находятся в поиске свежей музыки, подходящей для энергичного образа жизни. Официальный сайт: www.radiotop.ee
2. НОВОЕ РАДИО – радиостанция на русском языке, которая делает акцент на музыку текущего года, предлагая только новейшие треки. Слоган станции отражает её концепцию: „Новое радио — Только хиты, только новинки“. Эта станция подходит для тех, кто стремится всегда быть в курсе музыкальных трендов и обновлений. Официальный сайт: www.novoeradio.ee
3. ALL THE BEST RADIO – премиум-радиостанция, вещающая в Эстонии на эстонском языке, ориентирована на людей, которые любят разнообразные хиты прошлых лет и современные хиты. Она идеально подходит для тех, кто хочет слышать лучшие композиции без привязки к одному музыкальному стилю. ALL THE BEST RADIO привлекает широкую аудиторию, которая ценит музыкальное разнообразие. Официальный сайт: www.allthebestradio.ee
Все три станции можно слушать не только в автомобиле в формате DAB+, но и через интернет, что делает их доступными для более широкой аудитории.
В Эстонии наступила новая эра радиовещания! Слушайте RADIO TOP, НОВОЕ РАДИО и ALL THE BEST RADIO от NOSTALGIA MEDIA — станции, которые переносят вас в мир ярких эмоций и мощного звука в формате DAB+. Эти радиостанции дарят вам лучшее, что создано в музыке, соединяя традиции и новаторство. Будьте в центре музыкальной вселенной, настраивайтесь на DAB+ или заходите онлайн, чтобы ощутить каждую ноту на совершенно новом уровне!