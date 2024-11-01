Украинка с 15 размером груди рассекретила свой вес: „Я не надеваю какой-то мешок, чтобы быть серой мышкой“

Сейчас знаменитость не испытывает никакого дискомфорта. Однако Мила признается, что в школьные годы комплексовала. Когда грудь Кузнецовой начала расти, она заметила, что отличается от остальных девушек. Однако будущая модель этого не хотела. Мила скрывала свой бюст. Более того, знаменитость даже задумывалась над тем, чтобы уменьшить размер груди. Однако с окончанием школы все комплексы Милы на этот счет исчезли.

„Были комплексы, когда я училась в школе, я уже была немного не такая, как все девушки. И я носила такие широкие свитера, все закрывала, прикрывала и не воспринимала тот факт, что у меня уже грудь выросла. Я просто была очень- очень застенчивая. Я даже не могла переодеться при девушках, чувствовала себя не такой. Меня очень часто спрашивают, хотела ли я уменьшить грудь. Вот когда я была в школе, мне хотелось быть такой, как все, не выделяться. Но я окончила школу и все мои комплексы остались там“, – рассказала модель для Oboz.Life.

Сейчас Мила Кузнецова не комплексует из-за немалого размера груди, а именно 15-го. Модель одевает те вещи, которые ей нравятся, и охотно подчеркивает свой бюст. Кстати, знаменитость отметила, что ее вес составляет около 100 килограммов.

„Я пышечка, я почти 100 килограммов вешу, немного меньше. И я могу одеваться так, как мне нравится. Я могу открыть декольте, надеть короткую юбку, джинсы. Я не надеваю какой-то мешок, чтобы меня не видели, чтобы быть какой-то серой мышкой. Я самовыражаюсь так, как я хочу“, — добавила модель.