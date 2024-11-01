В фокусе PÖFF этого года - кинематограф Германии. Что посмотреть на главном кинофестивале Эстонии?

Десять друзей, три года, семь вечеринок – перипетии отношений, расставания и воссоединения, комедия и трагедия. „Вечеринки и друзья “ доказывают, что любовь и дружба — самые важные дары в нашей жизни.

В кинокартине играют лучшие немецкие актёры: от Лауры Тонке до Рональда Церфельда.Фильм будет показан 8 ноября на церемонии открытия PÖFF в концертном зале Alexela, билеты на которую уже поступили в продажу. На открытии также будут вручены премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актёров. Ведущими вечера являются Дорис Тислар и Ян Эренберг, а эксклюзивности добавляет тот факт, что вы также можете увидеть новый анимационный фильм Рихо Унта „Касабланка“ под живую музыку Тийта Кикаса.9 ноября этим же фильмом откроется и Tartu PÖFF.

Картина „Вечеринки и друзья“ откроет фокусную программу PÖFF этого года, посвященную кинематографу Германии, а также 70-летию немецкого агентства по экспорту фильмов German Films и 25-летию Таллиннского Института Гёте.“PÖFF очень важен для нас, и такая дань уважения – большая честь. За прошедшие годы здесь началась международная карьера многих немецких режиссёров, и мы надеемся, что это продолжится и в будущем“, – сказала Симона Бауманн, исполнительный директор German Films.Таллиннский Институт Гёте существует с 1999 года и помог донести до эстонской аудитории значительное количество немецких фильмов. „Цель нашей работы – способствовать взаимопониманию и повышению взаимного доверия в обществе – именно через фильмы можно инициировать диалог по самым животрепещущим вопросам. Поэтому мы с большим волнением ждем фокуса этого года, потому что программа обширная и в Таллинне ожидается много гостей“, – сказал руководитель института Конрад Доберауэр.