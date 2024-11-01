В фокусе PÖFF этого года - кинематограф Германии. Что посмотреть на главном кинофестивале Эстонии?
Кинофестиваль „Тёмные ночи“ откроет мировая премьера комедии немецкого режиссёра Дэвида Дитля „Вечеринки и друзья“.
Десять друзей, три года, семь вечеринок – перипетии отношений, расставания и воссоединения, комедия и трагедия. „Вечеринки и друзья“ доказывают, что любовь и дружба — самые важные дары в нашей жизни.
В кинокартине играют лучшие немецкие актёры: от Лауры Тонке до Рональда Церфельда.Фильм будет показан 8 ноября на церемонии открытия PÖFF в концертном зале Alexela, билеты на которую уже поступили в продажу. На открытии также будут вручены премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актёров. Ведущими вечера являются Дорис Тислар и Ян Эренберг, а эксклюзивности добавляет тот факт, что вы также можете увидеть новый анимационный фильм Рихо Унта „Касабланка“ под живую музыку Тийта Кикаса.9 ноября этим же фильмом откроется и Tartu PÖFF.
Картина „Вечеринки и друзья“ откроет фокусную программу PÖFF этого года, посвященную кинематографу Германии, а также 70-летию немецкого агентства по экспорту фильмов German Films и 25-летию Таллиннского Института Гёте.“PÖFF очень важен для нас, и такая дань уважения – большая честь. За прошедшие годы здесь началась международная карьера многих немецких режиссёров, и мы надеемся, что это продолжится и в будущем“, – сказала Симона Бауманн, исполнительный директор German Films.Таллиннский Институт Гёте существует с 1999 года и помог донести до эстонской аудитории значительное количество немецких фильмов. „Цель нашей работы – способствовать взаимопониманию и повышению взаимного доверия в обществе – именно через фильмы можно инициировать диалог по самым животрепещущим вопросам. Поэтому мы с большим волнением ждем фокуса этого года, потому что программа обширная и в Таллинне ожидается много гостей“, – сказал руководитель института Конрад Доберауэр.
В Таллинне впервые в мире можно будет увидеть целых три фильма: помимо фильма открытия, это драма Стива Бахе „Собакам вход запрещён“, в которой табуированная тема педофилии рассматривается с интересной точки зрения, а также документальный фильм Яны Сад „С открытыми лёгкими“, который ищет любви среди разрушающегося мира.
Три фильма впервые выйдут на экраны за пределами Германии. В документальном фильме Александры Селл „Фигуристы ледникового периода“ фигуристы на пенсии доказывают, что никогда не поздно осуществить свою мечту. Политическая сатира Ирены фон Альберти „Защищённые мужчины“ изображает мир, которым правят женщины. Экспериментальный фильм Оливера Хиршбигеля и Альберта Олена „Жёлтый“ погружает в творческий процесс художника. Это совместный проект двух громких деятелей современной немецкой культуры и давних друзей: Хиршбигель известен как режиссёр („Эксперимент“ и „Бункер“), а Альберт Олен – как художник.Все мировые и международные премьеры, за исключением фильма открытия, включены в различные конкурсные программы PÖFF.Всего в программу PÖFF вошли 15 новых и 3 старых немецких фильма.Фильм Маттиаса Гласнера „Жизнь“ получил „Серебряного Медведя“ за лучший сценарий на Берлинском кинофестивале, а Немецкая киноакадемия назвала его лучшим отечественным полнометражным фильмом года. Он также включён в предварительный отбор фильмов, которые будут номинированы на премию Европейской киноакадемии в этом году.
На Берлинском кинофестивале также состоялась премьера нового фильма одного из самых известных немецких режиссёров Андреаса Дрезена, исторической драмы „С любовью, ваша Хильда“ – трагической истории любви, основанной на реальных событиях о борце немецкого сопротивления Хильде Копп, заключённой в 1942 году нацистами в тюрьму вместе со своим мужем и родившей в тюрьме ребёнка. В главной роли Лив Лиза Фрис, ставшая мировой звездой благодаря сериалу „Вавилон-Берлин“.На Венецианском фестивале состоялась премьера документального фильма Андреса Файеля „Рифеншталь“, а также фильма Тима Фельбаума „Пятое сентября“ – триллер о журналистах, сообщивших миру о теракте против сборной Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
В 1966 году мир познакомился с новым немецким кинематографом благодаря знаковому фильму Александра Клюге „Прощание с прошлым“. Эстонскому кинозрителю произведения 92-летнего Клюге практически неизвестны – тем важнее этот показ. Кроме того, в программу ретроспективы вошли несколько важнейших произведений восточногерманского кинематографа: „Соло Санни“ Конрада Вольфа и „Замужество Марии Браун“ Райнера Вернера Фассбиндер. Все три фильма были недавно отреставрированы и выводят на экран интригующих независимых героинь.
Новые фильмы:
- „Вечеринки и друзья“, реж. Дэвид Дитль
- „Собакам вход запрещён“, реж. Стив Бахе
- „С открытыми лёгкими“, реж. Яна Сад
- „Фигуристы ледникового периода“, реж. Александра Селл
- „Защищённые мужчины“, реж. Ирена фон Альберти
- „Жёлтый“, реж. Оливер Хиршбигель и Альберт Олен
- „Завтра где-нибудь у моря“, реж. Патрик Бюхтинг
- „Жизнь“, реж. Маттиас Гласнер
- „Элаха“, реж. Милена Абоян
- „Тайный“, реж. Анджелина Маккароне
- „Рифеншталь“, реж. Андрес Файель
- „Пятое сентября“, реж. Тим Фельбаум
- „Грустные шутки“, реж. Фабиан Стамм
- „С любовью, ваша Хильда“, реж. Андреас Дрезен
- „Смерть придёт“, реж. Кристоф Хоххойслер
Восстановленные архивные фильмы:
- „Прощание с прошлым“, реж. Александр Клюге
- „Замужество Марии Браун“, реж. Райнер Вернер Фассбиндер
- „Соло Санни“, реж. Конрад Вольф
Из Германии в Таллинн приедет представительная делегация, в которую входят около 50 кинематографистов. Председатель жюри основной конкурсной программы также прилетит из Германии – это режиссёр Кристоф Хоххойслер.Билеты на фильм открытия PÖFF доступны с 24 октября, билеты на остальные немецкие фильмы поступят в продажу 1 ноября, когда будет объявлена вся программа PÖFF.
Ознакомиться с уже опубликованными программами можно здесь.