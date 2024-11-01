Легендарный гитарист группы Genesis отпразднует в Таллинне юбилей всеми любимого альбома „The Lamb Lies Down on Broadway“

Неподвластное времени мастерское владение Хэкеттом гитарой в 70-е годы придало Genesis их уникальное звучание. Стив Хэкетт, который с 2010 года является членом „Зала славы рок-н-ролла“, после выхода из состава группы несколько десятилетий продолжает сольную карьеру, открывая для себя разные музыкальные жанры.

Однако в последние годы Хэкетт прославился тем, что стал воскрешать на мировой сцене классические альбомы Genesis – этот его проект снискал только положительные отзывы. Его преданные фанаты хотят слышать еще больше песен из „The Lamb“, и этот концертный тур даст им возможность насладиться мощной музыкой, вошедшей в один из самых легендарных рок-альбомов всех времен. На концерте публика услышит как превосходные композиции с „The Lamb“, так и лучшие гитарные соло Стива Хэкетта и лучшие песни Genesis – незабываемый вечер ждет почитателей прогрессивного рока.

На сцене Хэкетту составит компанию его крутейший коллектив, в состав которого уже много лет входят Рождер Кинг (клавишные), Над Сильван (вокал), Йонас Рейнгольд (бас-гитара и бэк-вокал), Роб Таунсенд (саксофон, флейта и дополнительные клавишные инструменты), а также Феликс Лерманн (барабаны). Вместе они с беспрецедентным мастерством и точностью возрождают эти нетленные музыкальные творения.

У Хэкетта насчитывается более 40 сольных альбомов, и он продолжает раздвигать музыкальные границы, радуя этим публику во всем мире.