Культура
01.11.2024, 22:33

ГАЛЕРЕЯ | Теперь знаете, куда идти на ужин! Гастрономический конкурс Silverspoon объявил лучшие рестораны Эстонии

 
Silverspoon 2024 gala
Silverspoon 2024 gala
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В этом году гастрономический конкурс Silverspoon отмечает своё 20-летие. В конкурсе участвуют 58 ресторанов, а оценки дают 142 судьи. Всего было проведено 290 визитов.

Конкурс проходит в таких категориях, как fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейные рестораны, лучшее обслуживание и лучший шеф-повар. Также будут вручены специальные награды за поддержание постоянного качества, премия за жизненные достижения и медиа-приз.

„Серебряную ложку“ получили:

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