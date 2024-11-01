01.11.2024, 22:33
ГАЛЕРЕЯ | Теперь знаете, куда идти на ужин! Гастрономический конкурс Silverspoon объявил лучшие рестораны Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году гастрономический конкурс Silverspoon отмечает своё 20-летие. В конкурсе участвуют 58 ресторанов, а оценки дают 142 судьи. Всего было проведено 290 визитов.
Конкурс проходит в таких категориях, как fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейные рестораны, лучшее обслуживание и лучший шеф-повар. Также будут вручены специальные награды за поддержание постоянного качества, премия за жизненные достижения и медиа-приз.
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