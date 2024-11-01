ГАЛЕРЕЯ | Теперь знаете, куда идти на ужин! Гастрономический конкурс Silverspoon объявил лучшие рестораны Эстонии

Конкурс проходит в таких категориях, как fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейные рестораны, лучшее обслуживание и лучший шеф-повар. Также будут вручены специальные награды за поддержание постоянного качества, премия за жизненные достижения и медиа-приз.