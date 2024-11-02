Максим Галкин показался в украинском музее и довел россиян до истерики

Шоумен поделился, что наслаждался экспозицией украинского модернизма. В частности, в музее были представлены полотна таких художников как Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой, Александра Богомовазова и других. Юморист признается, что получил приятные впечатления от увиденного, хоть выставка картин и небольшая.

„Побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма „Аэлита“ с костюмами работы художницы, один из которых представлен на выставке“, — поделился шоумен.

Если же украинцы в очередной раз поблагодарили Галкину за поддержку, то у россиян в комментариях под постом было другое мнение. Жители страны-агрессора традиционно начали приписывать заслуги украинских художников РФ, заявляя, что „творить они начали в СССР“. Также россияне в истерике упрекали шоумена, что тот не поддерживает ужасную войну, которую развязал кровавый диктатор путин. Впрочем, такие комментарии Максим Галкин не берет во внимание.