„Пища для ума“: Эстонский музей природы приглашает вместо обеда сходить на выставку
Президент Алар Карис объявил 17 ноября Днём любознательности. Сотрудники Эстонского музея природы вдохновились этой замечательной идеей и решили посвятить целый ноябрь любознательности, запустив специальную акцию „Обеденное предложение в Эстонском музее природы“.
Специальная акция „Обеденное предложение в Эстонском музее природы“ предоставляет возможность получить „пищу для ума“ и приятный сладкий сюрприз, полезный для здоровья. На эту инициативу вдохновили также растущие цены на обеденные предложения в кафе Старого города. Музей предлагает заменить обычный обед на „духовную пищу“: с понедельника по пятницу с 12 до 13 часов билет будет стоить 6 евро вместо обычных 10 евро.
„Пищей для ума“ станут такие выставки, как „Городская природа“, персональная выставка Калмера Лехепуу „С близкого и далекого расстояния“, а также постоянные экспозиции музея. Вдобавок каждый посетитель акции получит полезный съедобный подарок. При использовании музейной карты, дающей право на бесплатный вход, посетитель также получит сладкий подарок.
„Мы хотели привнести в пасмурный ноябрь что-то согревающее для души, поэтому решили пригласить людей в обеденное время в музей природы, чтобы они могли отдохнуть и насладиться духовной пищей“, — рассказала директор музея Хейди Йыкс. „В рамках месяца любознательности можно увидеть специально подготовленные экспонаты и получить полезные угощения“, — добавила Йыкс.
С 5 ноября в разных залах музея будут выставлены редкие находки из фондов музея. Эстонский музей природы скоро переедет в новое здание, где условия для хранения и демонстрации коллекций значительно улучшатся. До тех пор фонды музея хранят сотни тысяч уникальных экземпляров, которые обычно не выставляются. Благодаря специальным проектам мы можем показать их, и в рамках месяца любознательности теперь есть возможность увидеть часть из наших экземпляров фонда. Таким образом, мы отмечаем День любознательности, объявленный президентом, в течение всего месяца.
Мы приглашаем всех посетителей, пришедших на обеденную акцию, делиться своими впечатлениями в социальных сетях с хештегами #lõunaloodusmuuseumis и #uudishimupaev. В конце месяца среди всех участников будет разыгран приятный подарок.
О Дне любознательности
По инициативе Союза музеев Эстонии около 25 музеев по всей стране откроют двери в свои хранилища и представят интересные экспонаты из своих коллекций. Благодаря этой акции можно узнать, как экспонаты попадают в музей, какие критерии выбора экземпляров для фондов, а также как осуществляется их сохранение и исследование. Список участвующих музеев и предлагаемые программы можно найти на сайте Союза музеев Эстонии.